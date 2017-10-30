нужен профессионал в CGI, оставляйте контакты
Доработать сервис на php
Доброго дня, необходимо доделать API рабочего сервиса(php) и подкорректировать web-морду приложения.
За подробностями пишите в ЛС
Заявки фрилансеров
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