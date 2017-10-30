Доработать сервис на php

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

Доброго дня, необходимо доделать API рабочего сервиса(php) и подкорректировать web-морду приложения.

За подробностями пишите в ЛС 

PHP
8 лет назад
echernov
Евгений 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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