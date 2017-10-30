Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Предпочтение тем, кто работает по часовой ставке. Есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. Обновление выкладывать через GIT.

GitMagento
8 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров