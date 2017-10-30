Нужно скопировать excel из docs.google.com

Нужно написать скрипт который сможет скопировать excel из docs.google.com из файла, который запрещен к копированию joxi.ru/n2YRleKuo9QPgA

Его можно копировать по одной штуки, соответственно предполагаю, что скрипт

должен копировать все, но по одной штуке и переносить в файл excel.

От вас примерная стоимость и доступность поговорить голосом любым доступным способом. Спасибо.