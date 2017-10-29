Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.
Создать личный кабинет на React.JS
Нужно разработать приложение для пользователя.
То есть нужно создать личный кабинет получателя дистрибутивов .
Подробности сброшу кандидату при обсуждение
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