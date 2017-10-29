Создать личный кабинет на React.JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1155 просмотров

Нужно разработать приложение для пользователя. 

То есть нужно создать личный кабинет получателя дистрибутивов .

Подробности сброшу кандидату при обсуждение 

8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров