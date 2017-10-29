Разработка web-дизайна для существующего сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок172 просмотра

Для долгосрочного сотрудничества нужна команда веб-разработчиков (создание крауд-инвестинговой платформы). Предполагается совместная работа над постановкой задач (вовлеченность разработчиков в проектирование). Начать нужно с улучшения дизайна и затем перейти к расширению функциональности. Бюджет - 20-40 тыс. руб. в месяц. Вводная информация по ссылке: humanventure.tech

Magento
8 лет назад
lance_a_lot
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров