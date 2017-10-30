Нужен специалист хорошо разбирающийся в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Нужно указать в мобильной версии сайта как и где исправить в коде проблему

WordPress
8 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Алексей очень быстро и активно реагировал на все мои хотелки) Рекомендую как хорошего специалиста по WordPress
Все прошло отлично! Внятный заказчик с понятным заданием) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад