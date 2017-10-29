Сейчас не работает форма для подачи заявки на сайте - приходит сообщение то криво, то с задержкой. Сайт написан на чистом html5 + php+java Пишите контакты кто может исправить и цену.
Программирование сайта на системе управления 1C-Bitrix или Framework
Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует программирование. Желательно, если это будет сделано на системе управления 1C-Bitrix или Framework Laravel (требование клиента)
Пример первого сайта: http://verba-hotel.ru/ru/
Все блоки на страницах, главная страница, разделы (http://www.screencapture.ru/file/c014b4Ae) будут абсолютно такими же. Прям 1 в 1. Поэтому достаточно посмотреть на то, как устроен функционал на этом сайте... и оценить, сколько бы стоило сделать что-то подобное у Вас.
Из второго примера сайта будет добавлен блок с планировкой этажей: http://echoaventura.com/page.php#floor-plans/!/11-05am/gym
План здания и план помещений предоставит клиент, необходимо оценить весь функционал переходов из здания в план помещений. И движение пользователя между помещениями. А также обратить внимание на функционал следующих кнопок:
1) http://www.screencapture.ru/file/97b58b10
2) http://www.screencapture.ru/file/dA3f5Ed9
3) http://www.screencapture.ru/file/6a649F6C
ВАЖНО УЧЕСТЬ, ЧТО САЙТ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ НА ТРИ ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ: Русский, Английский и Китайский (желательно дать оценку за добавление языковой версии, так как от китайского могут отказаться)
Интересует цена (желательно отдельно прописано за каждый раздел/модуль, так как клиент может какие-то нюансы в переговорах откинуть (убрать из приоритета), соответственно для оперативной продажи потребуется на месте пересчитывать стоимость услуги) и сроки.
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