Программирование сайта на системе управления 1C-Bitrix или Framework

Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует программирование. Желательно, если это будет сделано на системе управления 1C-Bitrix или Framework Laravel (требование клиента)

Пример первого сайта: http://verba-hotel.ru/ru/

Все блоки на страницах, главная страница, разделы (http://www.screencapture.ru/file/c014b4Ae) будут абсолютно такими же. Прям 1 в 1. Поэтому достаточно посмотреть на то, как устроен функционал на этом сайте... и оценить, сколько бы стоило сделать что-то подобное у Вас.

Из второго примера сайта будет добавлен блок с планировкой этажей: http://echoaventura.com/page.php#floor-plans/!/11-05am/gym

План здания и план помещений предоставит клиент, необходимо оценить весь функционал переходов из здания в план помещений. И движение пользователя между помещениями. А также обратить внимание на функционал следующих кнопок:

1) http://www.screencapture.ru/file/97b58b10

2) http://www.screencapture.ru/file/dA3f5Ed9

3) http://www.screencapture.ru/file/6a649F6C

ВАЖНО УЧЕСТЬ, ЧТО САЙТ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ НА ТРИ ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ: Русский, Английский и Китайский (желательно дать оценку за добавление языковой версии, так как от китайского могут отказаться)

Интересует цена (желательно отдельно прописано за каждый раздел/модуль, так как клиент может какие-то нюансы в переговорах откинуть (убрать из приоритета), соответственно для оперативной продажи потребуется на месте пересчитывать стоимость услуги) и сроки.