На фронте будет использоваться react, который взаимодействует с API-сервисом на Node.js через Ajax. Вам нужно ДОписать REST API сервис на Node.js. База данных - mysql. Разработать визуализацию функционала на реакте, без особых украшательст.
Нужно настроить возможность покупки на сайте (UMI)
Имеется сайт каталог велосипедов montaguebikes.ru. Сайт работает на UMI. Программистами, которые выполняли создание сайта, возможность класть товар в корзину была убрана под регистрацию дилера. Необходимо вернуть возможность покупки товара без регистрации.
Готовность выполнить работу у себя (бекап предоставляю), показать мне, что получилось в публичке. После этого оплата и перенос скрипта ко мне.
Заявки фрилансеров
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