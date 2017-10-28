Нужно настроить возможность покупки на сайте (UMI)

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Имеется сайт каталог велосипедов montaguebikes.ru. Сайт работает на UMI. Программистами, которые выполняли создание сайта, возможность класть товар в корзину была убрана под регистрацию дилера. Необходимо вернуть возможность покупки товара без регистрации.  

Готовность выполнить работу у себя (бекап предоставляю), показать мне, что получилось в публичке. После этого оплата и перенос скрипта ко мне.

8 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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