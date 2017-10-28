Нужен скрипт скрипт выборки пунктов из списка на странице по категории. Выбираем категорию, показывается нужный список. Как на странице checkroi.ru/instrumenty-marketologa.php Примерно то же самое, только: - с дополнительными фильтрами https://yadi.sk/i/NO8YsfTD3QGUnq ...
Настроить мультиязычность на поддомене (wordpress)
Есть сайт на wordpress нужно настроить мультиязычность на поддомене
По умочланию сайт site.ru английская версия en.site.ru польская pl.site.ru Возможно реализовать через бесплатные плагины! Сайт находится на виртуальном хостинге! Нужно сделать управление с одной админпанелью! Сделать три копии сайта и три базы данных не подходит( Переводить контент не нужно нужно только настроить чтобы работало!
Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Заявки фрилансеров
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