Настроить мультиязычность на поддомене (wordpress)

Есть сайт на wordpress нужно настроить мультиязычность на поддомене

По умочланию сайт site.ru английская версия en.site.ru польская pl.site.ru Возможно реализовать через бесплатные плагины! Сайт находится на виртуальном хостинге! Нужно сделать управление с одной админпанелью! Сделать три копии сайта и три базы данных не подходит( Переводить контент не нужно нужно только настроить чтобы работало!

Исполнителя выберу с наименьшей ценой!