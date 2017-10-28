PHP парсер

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Закрыт5 заявок189 просмотров

Парсер который обрабатывает много страниц следующим образом:   

$process = curl_init($url);

    curl_setopt($process, CURLOPT_HEADER, 0);

    if (!is_null($data)) {

        curl_setopt($process, CURLOPT_POST, 1);

        curl_setopt($process, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

    }

    if (!is_null($options)) curl_setopt_array($process, $options);

    curl_setopt($process, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

    curl_setopt($process, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookies_' . $acc_id . '.txt');

    curl_setopt($process, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookies_' . $acc_id . '.txt');

    curl_setopt($process, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5');

    curl_setopt($process, CURLOPT_REFERER, 'http://www.liveinternet.ru/');

    @curl_setopt($process, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);

    $return = curl_exec($process);

$header  = curl_getinfo($process);

//var_dump($header);

curl_close($process);

В какой-то момент зависает и браузер показывает загрузку страницы хотя фактически ничего не происходит.  Так может крутится значок загрузки страницы и целый час. Помоготи как устранить проблему и контролировать "ЗАВИСАНИЕ" в скрипте.

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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