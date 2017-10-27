HLS playlist из Видео Маил ру ссьилка

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Сделать скрипт, который преобразует из ссылка Видео Маил.ру типа https://my.mail.ru/video/embed/****** ----> HLS playlist мастер-playlist.m3u8

8 лет назад
vkfan
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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