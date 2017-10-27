Необходимо как можно скорее подключить эквайринг или на уже существующем сайте или сделать мини-сайт с минимально необходимым количеством позиций (но чтобы его точно одобрили). Прошу откликнуться тех, кто считает что может справиться с этим и ...
HLS playlist из Видео Маил ру ссьилка
Сделать скрипт, который преобразует из ссылка Видео Маил.ру типа https://my.mail.ru/video/embed/****** ----> HLS playlist мастер-playlist.m3u8
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