проветси анализ файла с отчетами по уязвимым и подозрительным файлам и провести читску т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет
Требуется написать функцию подсчета преобладающих цветов в изображении
// Требуется написать функцию подсчета преобладающих цветов в изображении.
// Язык исполнения: PHP
// Особые пожелания: писать комментарии :))
// Смысл функции:
На вход даем путь к изображению
function get_image_color($filename) {
/* Предполагается что предоставленный путь это существующий файл
Блок 1. проверяем файл на то что он картинка JPG, PNG, GIF, BMP
Блок 2. проверяем размер изображения, если он больше нужно уменьшаем его
Блок 3. обрезаем изображение по горизонтали/вертикали и используем
только одну часть нижнюю или верхнюю
Блок 4. вспомогательная функция размытие изображения тип blur
в функции должен быть параметр - степень размытия
Блок 5. Подсчитываем часто встречающиеся цвета
в режиме отладки можно показать весь рейтинг цветов
для определения какие отправятся в результат
Блок 6. Результат подсчета в результат
*/ return array($dark_color, $midle_color, $light_color);
// Возвращаем массив с тремя преобладающими цветами
Заявки фрилансеров
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