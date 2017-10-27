Для нашей компании необходимо разработать одностраничный сайт-визитку.
В поисках фрилансера, который имеет большой опыт в работе с форумами.
Приветствую!
Занимаюсь поиском людей, которые могут посоветовать выбрать форумный движок, с которым возможно часто работали.
Важно умение находить, писать, плагины под этот форум.
Требования клиента:
1. Постоянное развитие как форума так и его плагинов, широкий выбор плагинов.
2. Официальная русификация, если требуется.
3. Правильная SEO оптимизация.
4. Плагин подключения оплат, для поднятия тем и разрешения создавать темы на платной основе в конкретных категориях.
5. Оптимизация под мобильные устройства.
6. Плагин или существующая защита от создания нескольких аккаунтов одним
лицом. Важно выбрать такой движок, к которому есть большой интерес по
созданию нужных плагинов, пусть и на платной основе.
Другими словами, разработчики плагинов к какому движку больше предают предпочтение?
Стоимость лицензии роли не играет, важно те пункты которые указаны выше, возможно часть из них...
По цене и работе определимся позже, важно найти фрилансера, который
занимается разработками плагинов, хотелками и т.п., отсюда будет выбран и
собственно сам движок.
Данный заказ не предусматривает наполнение форума, а поддержку как в виде обновлений, так и в виде безопасности,
консультации, прочее...
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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