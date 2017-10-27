В поисках фрилансера, который имеет большой опыт в работе с форумами.

Приветствую!

Занимаюсь поиском людей, которые могут посоветовать выбрать форумный движок, с которым возможно часто работали.

Важно умение находить, писать, плагины под этот форум.

Требования клиента:

1. Постоянное развитие как форума так и его плагинов, широкий выбор плагинов.

2. Официальная русификация, если требуется.

3. Правильная SEO оптимизация.

4. Плагин подключения оплат, для поднятия тем и разрешения создавать темы на платной основе в конкретных категориях.

5. Оптимизация под мобильные устройства.

6. Плагин или существующая защита от создания нескольких аккаунтов одним

лицом. Важно выбрать такой движок, к которому есть большой интерес по

созданию нужных плагинов, пусть и на платной основе.

Другими словами, разработчики плагинов к какому движку больше предают предпочтение?

Стоимость лицензии роли не играет, важно те пункты которые указаны выше, возможно часть из них...

По цене и работе определимся позже, важно найти фрилансера, который

занимается разработками плагинов, хотелками и т.п., отсюда будет выбран и

собственно сам движок.

Данный заказ не предусматривает наполнение форума, а поддержку как в виде обновлений, так и в виде безопасности,

консультации, прочее...

Заранее спасибо.