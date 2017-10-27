// Требуется написать функцию подсчета преобладающих цветов в изображении. // Язык исполнения: PHP // Особые пожелания: писать комментарии :)) // Смысл функции: На вход даем путь к изображению function ...
Внесение изменений на сайт.
Изменения по сайту:
1) Поставить цифры последовательности в калькуляторе.
2) Настроить оплату, чтобы цена была выставлена.
3) Увеличить шрифт описания обычной и вип программы
4) Пару с девушкой из клипа Ленинграда наверх, вместо картинки с шампанским в раздел вип
5) Убрать графу "подробности"
6) Поменять местами выбрать дату и выбрать город (Тогда цифры будут как олимпийский пьедестал)
7) Кнопка "узнать больше" должна ссылаться на раздел "О Нас"
8) По голубым кнопкам выбора программы (серая наверху сайта, когда наводишь – голубая) ссылаться не на калькулятор, а на начало страницы, чтобы было видео что картинка соответствующая появляется.
Так же нужно на главной странице в верхнем баннере где "от 3199 рублей вместо подробнее сделать Имя, Телефон, Emeil и добавить ее в цель в метрике.
И На нижнем баннере с таймоффером в форме заявки вместо даты сделать Email.
И сменить почту, на которую приходят заявки
Сайт dedmorozlab.ru
Главное, чтобы изменения, вносимые на сайт, не отразились на продвижении сайта в поисковиках.
Заявки фрилансеров
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