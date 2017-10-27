Внесение изменений на сайт.

Изменения по сайту:

1) Поставить цифры последовательности в калькуляторе.

2) Настроить оплату, чтобы цена была выставлена.

3) Увеличить шрифт описания обычной и вип программы

4) Пару с девушкой из клипа Ленинграда наверх, вместо картинки с шампанским в раздел вип

5) Убрать графу "подробности"

6) Поменять местами выбрать дату и выбрать город (Тогда цифры будут как олимпийский пьедестал)

7) Кнопка "узнать больше" должна ссылаться на раздел "О Нас"

8) По голубым кнопкам выбора программы (серая наверху сайта, когда наводишь – голубая) ссылаться не на калькулятор, а на начало страницы, чтобы было видео что картинка соответствующая появляется.

Так же нужно на главной странице в верхнем баннере где "от 3199 рублей вместо подробнее сделать Имя, Телефон, Emeil и добавить ее в цель в метрике.

И На нижнем баннере с таймоффером в форме заявки вместо даты сделать Email.

И сменить почту, на которую приходят заявки

Сайт dedmorozlab.ru

Главное, чтобы изменения, вносимые на сайт, не отразились на продвижении сайта в поисковиках.