Внесение изменений на сайт.

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Закрыт5 заявок141 просмотр

Изменения по сайту:  

1) Поставить цифры последовательности в калькуляторе. 

2) Настроить оплату, чтобы цена была выставлена.  

3) Увеличить шрифт описания обычной и вип программы  

4) Пару с девушкой из клипа Ленинграда наверх, вместо картинки с шампанским в раздел вип 

5) Убрать графу "подробности"  

6) Поменять местами выбрать дату и выбрать город (Тогда цифры будут как олимпийский пьедестал)  

7) Кнопка "узнать больше" должна ссылаться на раздел "О Нас" 

8) По голубым кнопкам выбора программы (серая наверху сайта, когда наводишь – голубая) ссылаться не на калькулятор, а на начало страницы, чтобы было видео что картинка соответствующая появляется. 

Так же нужно на главной странице в верхнем баннере где "от 3199 рублей вместо подробнее сделать Имя, Телефон, Emeil и добавить ее в цель в метрике.  

И На нижнем баннере с таймоффером в форме заявки вместо даты сделать Email. 

И сменить почту, на которую приходят заявки 

Сайт dedmorozlab.ru 

Главное, чтобы изменения, вносимые на сайт, не отразились на продвижении сайта в поисковиках.

8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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