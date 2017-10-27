Надо помочь правильно написать функцию в вордпрессе

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надо помочь правильно написать функцию в вордпрессе

function name_function ($content) {

if (is_home() || is_front_page()) {

    return $content;

}

if (!is_active_sidebar($name))

        return $content; 

    ob_start();

    dynamic_sidebar($name);

    $buffer = ob_get_clean();

    $content .= $buffer;

return $content;

}

add_filter('the_content', 'name_function', 11); ﻿

задача такая:

как правильно это написать? возможно через switch?                     

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8 лет назад
sergtrue
Сергей 
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7 лет назад
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