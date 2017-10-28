Андроид - периодическая проверка изменения сайта с объявлениями

На сайте - доске объявлений нет RSS - поэтому нужно реализовать приложение которое каждые N минут будет делать фиксированный запрос на сайт типа https://www.domain.com/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/?q=keyword получать в ответ страницу,

вычленять из нее регуляркой объявления которые находятся в html формате в таком виде





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и выводить определенные поля из объявлений

хотелось бы иметь следующие возможности у программы:

- создание-удаление запросов

- иметь возможность выполнять несколько запросов по очереди

- звуковой сигнал если были новые объявления

- настройка частоты запросов

- удаление уже просмотренных объявлений

- желательно, но совсем необязательна группировка вывода резлуьтатов отдельно по запросам и в общей категории

частота обновления не будет слишком частой 10-15 минут, то есть бана от сайта быть не должно в принципе

в общем похоже на программу RSS Reader, но к сожалению сайт не поддерживает RSS

никогда раньше по приложениям для тлф не обращался, поэтому цену предлагайте свою, по времени особой спешки нет, но и растягивать на месяц тоже не хотелось бы