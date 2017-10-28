Необходимо как можно скорее подключить эквайринг или на уже существующем сайте или сделать мини-сайт с минимально необходимым количеством позиций (но чтобы его точно одобрили). Прошу откликнуться тех, кто считает что может справиться с этим и ...
Андроид - периодическая проверка изменения сайта с объявлениями
На сайте - доске объявлений нет RSS - поэтому нужно реализовать приложение которое каждые N минут будет делать фиксированный запрос на сайт типа https://www.domain.com/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/?q=keyword получать в ответ страницу,
вычленять из нее регуляркой объявления которые находятся в html формате в таком виде
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и выводить определенные поля из объявлений
хотелось бы иметь следующие возможности у программы:
- создание-удаление запросов
- иметь возможность выполнять несколько запросов по очереди
- звуковой сигнал если были новые объявления
- настройка частоты запросов
- удаление уже просмотренных объявлений
- желательно, но совсем необязательна группировка вывода резлуьтатов отдельно по запросам и в общей категории
частота обновления не будет слишком частой 10-15 минут, то есть бана от сайта быть не должно в принципе
в общем похоже на программу RSS Reader, но к сожалению сайт не поддерживает RSS
никогда раньше по приложениям для тлф не обращался, поэтому цену предлагайте свою, по времени особой спешки нет, но и растягивать на месяц тоже не хотелось бы
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