valdy

Старцев valdy

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Андроид - периодическая проверка изменения сайта с объявлениями

    На сайте - доске объявлений нет RSS - поэтому нужно реализовать приложение которое каждые N минут будет делать фиксированный запрос на сайт типа https://www.domain.com/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/?q=keyword получать в ответ страницу, вычленять из нее регуляркой объявления ...

    AndroidHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать скрипт

    $100

    здравствуйте, прочитал что вы хорошо разбираетесь в чужом коде и хочу предложить вам доработать скрипт на JS. если коротко, то есть программа для определения различных SEO параметров http://checkparams.com/ - она является как бы базовым ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт https запроса и обработки ответа

    вот общее описание сервиса https://developer.compete.com/documentation/#calls у меня есть статический запрос типа https://apps.compete.com/sites/DOMAIN.COM/trended/uv/?apikey=API_KEY&amp;start_date=201404&amp;end_date=201404 на выходе получаю ответ типа {"status":"OK","data":{"trends":{"uv":[{"date":"201304","value":1117}]},"trends_low_sample":true,"query_cost":1,"trends_frequency":"monthly"}} задача, есть список доменов который хранится в файле domains.txt (каждый ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать скрипт проверки Whois

    нужно написать скрипт проверки Whois доменов коротко: добавляю список доменов и через определенный интервал должен проверяться Whois, в случае изменения, новые данные записываются в файл (базу), и желательно каким-то образом информировать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Спарсить информацию с графика

    есть ли возможность с подобного урла http://ru.semrush.com/info/google.com спарсить информацию с графика "Поисковый трафик" т.е. сейчас там график со значениями, на выходе должен быть урл и значения в цифровом ряде (к сожалению АПИ semrush.com сейчас ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая доработка скрипта

    $50

    есть скриптик для выполнения запроса через апи для одного домена нужно сделать цикл для того чтобы можно было проверить список доменов из текстового файла ну и естественно чтобы шапка для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Програмка для обработки массива данных

    Попробую поставить задачу от обратного. На данный момент для обработки массива данных я использую Оракл на локальной машине. Что имею: 1) одну базовую табличку в которую регулярно подливаю данные в которой ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программка для работы с АПИ (многопоточная)

    $50

    Нужна программка которая будет делать запрос по шифрованному протоколу HTTPS, получать ответ и если ответ отрицательный, то делать запрос еще раз, если положительный, то заканчивать работу по данному запросу. некоторые условия: 1) десктопное ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

dendrow-web
Алексей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Скрипт https запроса и обработки ответа
PHP
Отличный заказчик. Знает что хочет получить в итоге. Внятное тех. задание и своевременная оплата. Рекомендую.
работа была выполнена раньше срока, исполнитель постоянно был на связи, возникало много попутных вопросов которые были решены успешно, рекомендую.
Ответный отзыв
devildevil
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Програмка для обработки массива данных
Хороший заказчик. Лёгок в общении, оплачивает оперативно. Рекомендую !
Приятно выделился среди других исполнителей на этапе заявок. по результатам работы сразу видно что с скорость работы выше всяких похвал, работа выполнена раньше заявленого срока, вообщем все как хотелось и с душой.
Ответный отзыв
armwebdev
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Программка для работы с АПИ (многопоточная)
Владимир четко поставил задачу, оперативно отвечал на вопросы. Работа была оплачена сразу после завершения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Максим выполнил задачу быстро и качественно. Буду в дальнейшем обращаться. Удачи в работе.
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