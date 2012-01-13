нужно обработать фото есть бутылка с пониженным уровнем жидкости, нужно отфотошопить чтобы уровень был в норме
- Обработка фотографий14 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте - доске объявлений нет RSS - поэтому нужно реализовать приложение которое каждые N минут будет делать фиксированный запрос на сайт типа https://www.domain.com/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/?q=keyword получать в ответ страницу, вычленять из нее регуляркой объявления ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
здравствуйте, прочитал что вы хорошо разбираетесь в чужом коде и хочу предложить вам доработать скрипт на JS. если коротко, то есть программа для определения различных SEO параметров http://checkparams.com/ - она является как бы базовым ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
вот общее описание сервиса https://developer.compete.com/documentation/#calls у меня есть статический запрос типа https://apps.compete.com/sites/DOMAIN.COM/trended/uv/?apikey=API_KEY&start_date=201404&end_date=201404 на выходе получаю ответ типа {"status":"OK","data":{"trends":{"uv":[{"date":"201304","value":1117}]},"trends_low_sample":true,"query_cost":1,"trends_frequency":"monthly"}} задача, есть список доменов который хранится в файле domains.txt (каждый ...Завершен11 лет назад
нужно написать скрипт проверки Whois доменов коротко: добавляю список доменов и через определенный интервал должен проверяться Whois, в случае изменения, новые данные записываются в файл (базу), и желательно каким-то образом информировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
есть ли возможность с подобного урла http://ru.semrush.com/info/google.com спарсить информацию с графика "Поисковый трафик" т.е. сейчас там график со значениями, на выходе должен быть урл и значения в цифровом ряде (к сожалению АПИ semrush.com сейчас ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
есть скриптик для выполнения запроса через апи для одного домена нужно сделать цикл для того чтобы можно было проверить список доменов из текстового файла ну и естественно чтобы шапка для ...Закрыт13 лет назад
Попробую поставить задачу от обратного. На данный момент для обработки массива данных я использую Оракл на локальной машине. Что имею: 1) одну базовую табличку в которую регулярно подливаю данные в которой ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужна программка которая будет делать запрос по шифрованному протоколу HTTPS, получать ответ и если ответ отрицательный, то делать запрос еще раз, если положительный, то заканчивать работу по данному запросу. некоторые условия: 1) десктопное ...Завершен13 лет назад