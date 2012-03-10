Програмка для обработки массива данных

Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами) Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit) Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно ...
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Попробую поставить задачу от обратного.
На данный момент для обработки массива данных я использую Оракл на локальной машине.
Что имею:
1) одну базовую табличку в которую регулярно подливаю данные в которой ключевым является первый столбец с текстом
2) вторая таблица каждый раз постоянно с разными данными, но в которой опять же ключевой первый столбец с текстом
3) нехитрым запросом я сверяюю наличие данных из второй таблицы в первой и получаю совпавшие
Выбор раньше пал на Оракл, потому что сам с ним работаю ну и нужно было сверять большие массивы - порядка 5 млн. записей в первой таблице и порядка 1 млн. во второй
Сейчас объемы не такие большие и что-то подобное захотелось иметь в десктопном варианте.
Сам честно говоря не знаю насколько быстро это сможет работать в таком случае, потому как не очень представляю физику процеса.
Вообщем программа должна иметь эталонную таблицу (базу) , которая постоянно обновляется путем импорта из csv, txt, xls не важно какого из этих форматов, потому как изначально все в екселе, а оттуда можно сохранить в любой формат.
ключевым полем этой таблицы (базы) является первый столбец с текстовыми данными, но в последующих столбцах тоже хранятся нужные для анализа данные, также хотелось бы иметь возможность периодически подчищать табличку, к примеру раз в 2-3 месяца, (может можно при импорте добавлять для каждой строчки дату импорта или еще как-то идентифицировать дату загрузки), ну и естественно эта табличка будет ежедневно пополняться новыми данными.
вторая табличка по идее будет являться простым текстовым файлом со значениями
При проверке на выходе должен быть файлик совпавших значений и данных из первой таблички.
Хочется чтобы табличка 1 была портируемой или находилась в файле, чтобы можно было по почте отправить в другой город и легко подложить в другой экземпляр программы.
Вообщем-то все.
Интересует возможно ли такое в десктопном виде, чтобы можно было легко переносить с одного компа, и насколько быстро может работать если в таблице 1 будет максимум 500 тыс. записей, а во второй максимум 100 тыс.
Бюджет не пишу, потому что тяжело оценить, вроде программа несложная должна быть, но возможно я не знаю каких-то подводных камней. Делайте предложения, задавайте уточняющие вопросы, буду по ходу корректировтаь задание.
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