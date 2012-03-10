Програмка для обработки массива данных

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Попробую поставить задачу от обратного.

На данный момент для обработки массива данных я использую Оракл на локальной машине.

Что имею:

1) одну базовую табличку в которую регулярно подливаю данные в которой ключевым является первый столбец с текстом

2) вторая таблица каждый раз постоянно с разными данными, но в которой опять же ключевой первый столбец с текстом

3) нехитрым запросом я сверяюю наличие данных из второй таблицы в первой и получаю совпавшие

Выбор раньше пал на Оракл, потому что сам с ним работаю ну и нужно было сверять большие массивы - порядка 5 млн. записей в первой таблице и порядка 1 млн. во второй

Сейчас объемы не такие большие и что-то подобное захотелось иметь в десктопном варианте.

Сам честно говоря не знаю насколько быстро это сможет работать в таком случае, потому как не очень представляю физику процеса.

Вообщем программа должна иметь эталонную таблицу (базу) , которая постоянно обновляется путем импорта из csv, txt, xls не важно какого из этих форматов, потому как изначально все в екселе, а оттуда можно сохранить в любой формат.

ключевым полем этой таблицы (базы) является первый столбец с текстовыми данными, но в последующих столбцах тоже хранятся нужные для анализа данные, также хотелось бы иметь возможность периодически подчищать табличку, к примеру раз в 2-3 месяца, (может можно при импорте добавлять для каждой строчки дату импорта или еще как-то идентифицировать дату загрузки), ну и естественно эта табличка будет ежедневно пополняться новыми данными.

вторая табличка по идее будет являться простым текстовым файлом со значениями

При проверке на выходе должен быть файлик совпавших значений и данных из первой таблички.

Хочется чтобы табличка 1 была портируемой или находилась в файле, чтобы можно было по почте отправить в другой город и легко подложить в другой экземпляр программы.

Вообщем-то все.

Интересует возможно ли такое в десктопном виде, чтобы можно было легко переносить с одного компа, и насколько быстро может работать если в таблице 1 будет максимум 500 тыс. записей, а во второй максимум 100 тыс.

Бюджет не пишу, потому что тяжело оценить, вроде программа несложная должна быть, но возможно я не знаю каких-то подводных камней. Делайте предложения, задавайте уточняющие вопросы, буду по ходу корректировтаь задание.

12 лет назад
valdy
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Приятно выделился среди других исполнителей на этапе заявок. по результатам работы сразу видно что с скорость работы выше всяких похвал, работа выполнена раньше заявленого срока, вообщем все как хотелось и с душой.
Хороший заказчик. Лёгок в общении, оплачивает оперативно. Рекомендую !
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