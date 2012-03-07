Написать программу

$50
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки375 просмотров
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необходима программа десктоп, оплата 20 вмз(вебмани)

суть работы программы:

вводим пароль статистики LI, указываем за какой период парсить статистику.

на выходе получаем - первая колонка -список ключевых слов, вторая колонка - поисковая система, третья колонка- точка входа для каждого ключевого слова.

для чего нужно? - дополнительная оптимизация текстов по нч.запросам.

с предложением стучите в асю - 626371193

12 лет назад
julio22
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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