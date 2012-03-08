Парсер цен, сравнение и выдача результов

Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами)

Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit)

Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно с визуальным интерфейсом,

а не правкой кода в конфиг файлах. Т.е. программа для пользователя а не для программиста или админа.

Программа мониторит цены на указанных сайтах.(список в ТЗ ниже)

Мониторинг происходит на сайте указанном из списка. Т.е. есть выпадающий список, в котором выбираю

нужный для работы сайт. Сайты сделаны на одной платформе (движке) поэтому алгоритм парсинга будет

один для всех площадок.

Мониторинг может происходить как по сайту в целом так и по конкретному разделу(пользователю)

Т.е. есть опиции выбора, чекбоксы:

Использовать общий поиск (по всему сайту)

Использовать общий поиск с включенной опцией "Поиск по названию и в описании"

Использовать поиск на выбранной площадке но в указанном разделе (пользователю).

Список разделов пользователей, в котором происходит выбор одного или более или всех пользователей (разделов)

по которым будет происходить сравнение цен. - должна быть возможность добавлять в этот список еще разделы (пользователей)

И подопция: поиск только по названию или "Поиск по названию и в описании"

Поисковые запросы берутся с файла ексель (формат ексель 2003-2007, если с екселем проблеммы, то можно рассмотреть использование CSV)

В программе задется с какой по какую строчку в прайсе обрабатывать.

Из файла могут использоваться некоторая часть данных для поискового запроса, причем данные могу быть

в разных столбцах, поэтому в программе должна быть возможность указания откуда берем поисковый запрос.

В ячеке как правило может быть много данных, поэтому в программе должна быть опция, которая указывает

с какой фразы и по какую использовать в качестве запроса. В ячейке вся информация через запятую,

поэтому считать не составит труда.

Так же должна быть настройка(опция) позволяющая использовать "сборный запрос", т.е. когда запрос формируется

Из запроса с одной ячеке (это может быть 1 фраза или несколько) + содеражние другой.

Дальше этот запрос прогоняется по указанному сайту или указанным разделам сайта и формируется отчет.

Отчет выглядит в виде ексель файла, в котором содержится информация:

поисковый запрос - моя цена из прайса - цена с 1 урла-цена с 2-го урла и так далее

если по какому то урлу такой товар не найден, значит пишется: "товар не найден" и эта ячейка

выделяется цветом, например голубым.

Еще в файле отчете должна быть цветовая индикация ячеек:

если цена с моего прайса после мониторинга и сравнения оказалась самой минимальной, значит

ячейка с моей ценой окрашивается в зеленый цвет.

если цена оказалось не минимальной то моя ячейка окрашивается в красный цвет, а ячейка

в которой цена оказалась минимальной из всех сравниваемых цен окрашивается в оранжевый.

Цены будем мониторить с этих площадок:

http://aukro.ua

http://molotok.ru

http://allegro.by

http://allegro.kz

Разделы (пользователи) где будем мониторить цены (опция мониторинга по определенному разделу\пользователю):

Для http://aukro.ua

http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=8080200 (в программе будет отображаться как vadimlg)

http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=14245664 (в программе будет отображаться как МЕГАБАЙ)

http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=14753434 (в программе будет отображаться как ВнешТорг)

http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=23252345 (в программе будет отображаться как allmygifts)

http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=21938508(в программе будет отображаться как sablezyb_007)

Для

http://molotok.ru/

http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=8080200

http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=14245664

http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=14753434

http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=23252345

http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=21938508

Дальше так же само, как видно id тот же меняется только домен.

Срок исполнения желательно не более 5-ти дней.

Требования к исполнителю:

1. Честность, Ответственность, исполнительность, адекватность при возникновении неоговоренных ситуаций или вопросов.

2.Опыт программирования (как под web, так под десктопные решения) от 4-х лет.

3.Желателен практический опыт в похожей работе, парсинг цена, работа с ексель файлами.

4.Желательно наличие готовых работ\проектов, которые Вы можете показать, где Вы делали работу похожую данному ТЗ

5.Постоянная связь, присутствие онлайн. Связь в рабочие дни в рабочие часы обязательна! Рабочий график 5 дней в неделю (суббота на Ваше усмотрение), возможность заниматься

данным проектом минимум 6 часов в день (если на вас уже висит 10 проектов, не берите еще и этот)

Порядок расчета:

Вы все делаете у себя, когда все готово, проверяем (демонстрация через TeamViewer), расчет 50%

Получаю софт, тестирую у себя на машине, если все ОК - оплата оставшихся 50%

Если Вы волнуетесь что я не заплачу оставшуюся часть, зашейте в программу определенное ограничение запусков, когда

проверю и оплачу всю стоимость, Вы вышлите мне полнофункциональную версию без этого ограничения. Так же хоть я на weblancer недавно у меня уже есть законченный проект и отзыв, можете прочесть, как видите исполнитель делал проект за более чем за 100$ и расчет был после выполнения полностью работы.

Так как к сожалению опыт показывает, что пока деньги не заплачены программист нехотя но еще что-то делает, а когда заплачены - его уже трудно даже найти,

не говоря уже о том, чтобы он что-то исправил или доделал, поэтому никакой предоплаты, оплата только так как указано в ТЗ, если Вам не подходит, пожалуйста ищите другую работу себе.

У меня свои правила, и они вызваны не прихотью а опытом сотрудничества с исполнителями, хочется от сотрудничества получить на 100% выполненное ТЗ в срок а не головную боль и кое как выполненное ТЗ, потерять время и деньги и не получить того чего хотел.

Расчет возможен на Webmoney, на карту Приват банка (Украина),

если Вы с Украины, можно через перевод на фамилию в банке аваль или Правекс, если Вы с Одессы, можно лично из рук в руки.

связь icq 203-410-10два

Перед тем как задать вопрос, убедитесь что ответа нет в ТЗ или он не "вытекает" из ТЗ или информации,

предоставленной в ТЗ.