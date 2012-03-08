Парсер цен, сравнение и выдача результов

Нужно написать парсер для http://www.liveinternet.ru/stat/ru/queries.html Нудна прога под виндовс. В проге должна быть возможность указывать задержки между запросами (что бы не банило). Результаты парсинга должны сохранятся в текстовый файл (только ключевые слова). При повторном парсинге, например ...
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Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами)
Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit)
Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно с визуальным интерфейсом,
а не правкой кода в конфиг файлах. Т.е. программа для пользователя а не для программиста или админа.
Программа мониторит цены на указанных сайтах.(список в ТЗ ниже)
Мониторинг происходит на сайте указанном из списка. Т.е. есть выпадающий список, в котором выбираю
нужный для работы сайт. Сайты сделаны на одной платформе (движке) поэтому алгоритм парсинга будет
один для всех площадок.
Мониторинг может происходить как по сайту в целом так и по конкретному разделу(пользователю)
Т.е. есть опиции выбора, чекбоксы:
Использовать общий поиск (по всему сайту)
Использовать общий поиск с включенной опцией "Поиск по названию и в описании"
Использовать поиск на выбранной площадке но в указанном разделе (пользователю).
Список разделов пользователей, в котором происходит выбор одного или более или всех пользователей (разделов)
по которым будет происходить сравнение цен. - должна быть возможность добавлять в этот список еще разделы (пользователей)
И подопция: поиск только по названию или "Поиск по названию и в описании"
Поисковые запросы берутся с файла ексель (формат ексель 2003-2007, если с екселем проблеммы, то можно рассмотреть использование CSV)
В программе задется с какой по какую строчку в прайсе обрабатывать.
Из файла могут использоваться некоторая часть данных для поискового запроса, причем данные могу быть
в разных столбцах, поэтому в программе должна быть возможность указания откуда берем поисковый запрос.
В ячеке как правило может быть много данных, поэтому в программе должна быть опция, которая указывает
с какой фразы и по какую использовать в качестве запроса. В ячейке вся информация через запятую,
поэтому считать не составит труда.
Так же должна быть настройка(опция) позволяющая использовать "сборный запрос", т.е. когда запрос формируется
Из запроса с одной ячеке (это может быть 1 фраза или несколько) + содеражние другой.
Дальше этот запрос прогоняется по указанному сайту или указанным разделам сайта и формируется отчет.
Отчет выглядит в виде ексель файла, в котором содержится информация:
поисковый запрос - моя цена из прайса - цена с 1 урла-цена с 2-го урла и так далее
если по какому то урлу такой товар не найден, значит пишется: "товар не найден" и эта ячейка
выделяется цветом, например голубым.
Еще в файле отчете должна быть цветовая индикация ячеек:
если цена с моего прайса после мониторинга и сравнения оказалась самой минимальной, значит
ячейка с моей ценой окрашивается в зеленый цвет.
если цена оказалось не минимальной то моя ячейка окрашивается в красный цвет, а ячейка
в которой цена оказалась минимальной из всех сравниваемых цен окрашивается в оранжевый.
Цены будем мониторить с этих площадок:
Разделы (пользователи) где будем мониторить цены (опция мониторинга по определенному разделу\пользователю):
Для http://aukro.ua
http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=8080200 (в программе будет отображаться как vadimlg)
http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=14245664 (в программе будет отображаться как МЕГАБАЙ)
http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=14753434 (в программе будет отображаться как ВнешТорг)
http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=23252345 (в программе будет отображаться как allmygifts)
http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=21938508(в программе будет отображаться как sablezyb_007)
Для
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=8080200
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=14245664
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=14753434
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=23252345
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=21938508
Дальше так же само, как видно id тот же меняется только домен.
Срок исполнения желательно не более 5-ти дней.
Требования к исполнителю:
1. Честность, Ответственность, исполнительность, адекватность при возникновении неоговоренных ситуаций или вопросов.
2.Опыт программирования (как под web, так под десктопные решения) от 4-х лет.
3.Желателен практический опыт в похожей работе, парсинг цена, работа с ексель файлами.
4.Желательно наличие готовых работ\проектов, которые Вы можете показать, где Вы делали работу похожую данному ТЗ
5.Постоянная связь, присутствие онлайн. Связь в рабочие дни в рабочие часы обязательна! Рабочий график 5 дней в неделю (суббота на Ваше усмотрение), возможность заниматься
данным проектом минимум 6 часов в день (если на вас уже висит 10 проектов, не берите еще и этот)
Порядок расчета:
Вы все делаете у себя, когда все готово, проверяем (демонстрация через TeamViewer), расчет 50%
Получаю софт, тестирую у себя на машине, если все ОК - оплата оставшихся 50%
Если Вы волнуетесь что я не заплачу оставшуюся часть, зашейте в программу определенное ограничение запусков, когда
проверю и оплачу всю стоимость, Вы вышлите мне полнофункциональную версию без этого ограничения. Так же хоть я на weblancer недавно у меня уже есть законченный проект и отзыв, можете прочесть, как видите исполнитель делал проект за более чем за 100$ и расчет был после выполнения полностью работы.
Так как к сожалению опыт показывает, что пока деньги не заплачены программист нехотя но еще что-то делает, а когда заплачены - его уже трудно даже найти,
не говоря уже о том, чтобы он что-то исправил или доделал, поэтому никакой предоплаты, оплата только так как указано в ТЗ, если Вам не подходит, пожалуйста ищите другую работу себе.
У меня свои правила, и они вызваны не прихотью а опытом сотрудничества с исполнителями, хочется от сотрудничества получить на 100% выполненное ТЗ в срок а не головную боль и кое как выполненное ТЗ, потерять время и деньги и не получить того чего хотел.
Расчет возможен на Webmoney, на карту Приват банка (Украина),
если Вы с Украины, можно через перевод на фамилию в банке аваль или Правекс, если Вы с Одессы, можно лично из рук в руки.
связь icq 203-410-10два
Перед тем как задать вопрос, убедитесь что ответа нет в ТЗ или он не "вытекает" из ТЗ или информации,
предоставленной в ТЗ.
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