Парсер liveinternet.ru/stat/ru/queries

требуется дизайнер-верстальщик с навыками разработки дизайна в среде программирования RadPHP2 (Delphi for php) есть видео сайта нужно содрать оттуда дизайн и заделать проект в среде RadPHP чтобы было как на видео за ссылкой пишите в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать парсер для http://www.liveinternet.ru/stat/ru/queries.html
Нудна прога под виндовс. В проге должна быть возможность указывать задержки между запросами (что бы не банило). Результаты парсинга должны сохранятся в текстовый файл (только ключевые слова). При повторном парсинге, например на следующий день в текстовый файл должна дописываться только новые ключевые слова.
Подробности скину в приват.
(!!!) Цена не более 10$
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