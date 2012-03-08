Парсер liveinternet.ru/stat/ru/queries

Нужно написать парсер для http://www.liveinternet.ru/stat/ru/queries.html

Нудна прога под виндовс. В проге должна быть возможность указывать задержки между запросами (что бы не банило). Результаты парсинга должны сохранятся в текстовый файл (только ключевые слова). При повторном парсинге, например на следующий день в текстовый файл должна дописываться только новые ключевые слова.

Подробности скину в приват.

(!!!) Цена не более 10$