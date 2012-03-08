Программа печати

встала потребность в следующем: приложение не нагружающее пользователя лишними окнами визуально: окно с индикацией завершения загрузки и кнопки пауза стоп ну и старт умения: при запуске автоматически подключаться и загружать только новые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать печать на листе в заданных ранее областях.
Простенькое ТЗ во вложении.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка «Отправить». После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа «найдено 0». ЗАДАЧА: По определнному алгоритму приложение (СТРОГО на Delphi 6.0 или ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Модифицировать файлменеджер под Ubuntu Предпочтения в сторону Thunar, PcmanFM, Nautilus. Оставить боковую панель, вид отображения, команды контектного меню: "копировать, удалить, переименовать, вставить". Убрать вызов консоли, отображение скрытого, и т.п. дыры безопасности.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
внести изменения в существующее по , цена вопроса 300 $Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужна программа для управления приложением, которая будет следить за его работой. Подробности 486 три 73 486 Цена договорнаяПрикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
необходима программа десктоп, оплата 20 вмз(вебмани) суть работы программы: вводим пароль статистики LI, указываем за какой период парсить статистику. на выходе получаем - первая колонка -список ключевых слов, вторая колонка - поисковая система, третья колонка- точка входа для ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать ПО, которое может работать в двух режимах: "база" и "конструктор" по типу окон. Целостность программы видится как окно, разделённое вертикально на 1\3 и 2\3. 1\3 - Левая часть дерево каталога. 2\3 - правая часть под-категории, ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Софт который "оптимизирует компьютер" - чистит реестр, настраивает параметры винды, удаляет ненужные файлы - все по честному, программа белая. Софт написан на .NET 4.0 Client Profile и WPF 4.0. Программа запущена в оборот, и пользователи ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужна программа с интерфейсом которая наглядно показывает работу системы климат контроля. Ничего сложного " две кнопки 4 галочки" Подробное задание в файле.Прикладное ПО15 заявокЗакрыт12 лет назад
Описание проекта: Здравствуйте, есть хороший проект у меня в закромах. Если есть желание поработать, прошу писать в скайп. Данные предоставлю подробнее. Четкое выполнение сроков и точное выполнение работы обязательно. Скайп duos_ws С ув. Александр Обязательные требования: Опыт не менее. 3 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад