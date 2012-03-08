Программа печати

Описание проекта: Здравствуйте, есть хороший проект у меня в закромах. Если есть желание поработать, прошу писать в скайп. Данные предоставлю подробнее. Четкое выполнение сроков и точное выполнение работы обязательно. Скайп duos_ws С ув. Александр Обязательные требования: Опыт не менее. 3 ...