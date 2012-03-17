Приложение для анализа содержимого сайта

$100
Прикладное ПОЗавершен7 заявок226 просмотров
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Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка «Отправить». После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа «найдено 0».

ЗАДАЧА:

По определнному алгоритму приложение (СТРОГО на Delphi 6.0 или НИЖЕ) генерирует число и отправляет его прямиком в это окошко на сайте. Далее приложение выполняет «захват» сгенерированной сайтом страницы и (в случае, если результат не нулевой) проверяет соответствие данных таблицы с сайта заданному пользователем приложения параметрам. Далее цикл повторяется заново, пока не будет выполнен перебор всех значений (около 10000) параметра.

12 лет назад
ukon
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Xandr01
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Замечательный программист! Поставленную задачу Александр выполнил в рекордные сроки и настолько чётко схватывал все нюансы, что работать с ним было чрезвычайно легко. Многие функции и элементы интерфейса Александр создал по своей инициативе, то есть приложение вышло даже лучше, чем я сам себе его видел. Рекомендую всем!
С Дмитрием было приятно работать. Рекомендую. Дмитрий дал четкое задание, принимал активное участие в процессе разработки. Оплату выполнил сразу после получения работающего прототипа и предложил выполнить доработку за которую заплатил больше назначенной мной цены, после того как вник в суть изменений.
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