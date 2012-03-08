Починить Torrent-client на delphi

Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка «Отправить». После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа «найдено 0». ЗАДАЧА: По определнному алгоритму приложение (СТРОГО на Delphi 6.0 или ...