Починить Torrent-client на delphi

$50
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Имеется Torrent-client, использующий pumpa. Объем - 1200 строк кода. Написан на Delphi

Клиент "внезапно" перестал работать - перестал качать файлы.

Необходимо починить.

Delphi
12 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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