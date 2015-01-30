Здравствуйте. Нужна утилитка под windows. Имеется файл статистики в формате CSV, надо его обработать. Задача найти дубли строк и суммировать статистику по кликам. Отчет должны видеть в виде: урл:количество кликов
Сергей Волков ultrabaitultrabait
- $10Прикладное ПО14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Здравствуйте. Необходимо написать такой скрипт. Я лью трафик на такой ссылке http://домен.ru/me/{keyword}&http://ya.ru. Где {keyword} это любая фраза на русском или англиском, например хорошая погода. А http://ya.ru или любая другая ссылка если трафик мне не подходит. В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Есть база IP вида: 185.26.180.0/22 83.188.128.0/19 83.188.0.0/17 83.181.192.0/18 83.180.64.0/18 83.179.128.0/17 83.179.64.0/18 83.178.200.0/22 77.216.0.0/15 83.178.204.0/24 Надо написать скрипт JS редиректа который будет срабатывать только если переход сделан с заданаго IP, если юзер с другого IP должен открываться пустой JS файл, ну или не срабатывать редипект. На ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, надо установить анонимайзер на сайт, можно как описано тут https://habrahabr.ru/post/158829/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте. Надо сделать редирект по клику по любой гиперссылке на сайте (ссылки могу окружить нужными тегами), т.е. у меня на сайте есть ссылка например на yandex.ru но при первом клике по это ссылке должен открыться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Надо написать систему для фильтрации пользователей на сайте по FingerPrints.Закрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Надо написать скрипт для редиректа на сайте. Работать должно так: я размещаю на сайте JS скрипт, который оброщается к какому то удаленному домену. Там я задаю список IP для которых должен срабатывать редирект, для ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать модальное окно http://fancyapps.com/fancybox/ скрипты тут есть и примеры (ну или другой использовать). Что бы ссылка открывалась во всплывающем окне, работала прокрутка и был универсальный размер окна (самое главное что бы с смартфонов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Хочу сделать как бы поисковую систему на своем домене. Результаты поиска должны браться с гугла или яндекса, можно с использованием API. Результаты поиска должны кешироваться у меня на сайте, т.е. при повторном поиске по такому ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Хочу сделать как бы поисковую систему на своем домене. Результаты поиска должны браться с гугла или яндекса, можно с использованием API. Результаты поиска должны кешироваться у меня на сайте, т.е. при повторном поиске по ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен человек с опытом разработки расширений для google chrome. Заказы будут разные. В данный момент нужно разработать расширение которое будет показывать сколько страниц проиндексировано на сайте гуглом: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=site:www.zoopicture.ru в нашем примере это: 6 410.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
[b]ЦЕНА не окончательна, если мыло назначайте свою цену![/b] Здравствуйте. Надо сделать фильтр для IP, что бы реклама отображалась только на определенных адресах, на всех остальных нет. Вот что написано в правилах: /////////////////////////////////////////////////////// Укажите IP-адреса, для которых необходимо ...Закрыт7 лет назад
Надо написать приложение для андройд которое будет само регистрировать почтовый ящик на gmail.com, работать должно так, файл запускаю и приложение само генерирует логин, имя, пароль и регистрируется. Логин, пароль сохраняется в отчет.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать скрипт для обработки трафика. 1) В link.txt файле будут ссылки вида: Название целевой страницы@URL Примеры… Название страницы@URL Классический салат "Цезарь" с одноименным соусом@http://www.domen.ru/retsepty/62176-klassicheskiy-salat-tsezar-s-odnoimennym-sousom Торт "Наполеон нежный"@http://www.domen.ru/retsepty/70322-tort-napoleon-nezhnyy Назад в ссср: Макароны по-флотски@http://www.domen.ru/retsepty/49038-nazad-v-sssr-makarony-po-flotski Свекольные котлеты@http://www.domen.ru/retsepty/30674-svekolnye-kotlety Быстрое жаркое из курицы с овощами@http://www.domen.ru/retsepty/44966-bystroe-zharkoe-iz-kuritsy-s-ovoschami Торт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Написать техническое задание для кодера. Вот я пытался https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/prostoj-stript-dlya-obrabotki-trafika-794799/ но меня не понимают :)Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.Мобильные приложения16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Здравствуйте. Надо написать просто скрипт вывода диалогового окна на странице. При закрытии страниц должно писать: вы действительно хотите покинуть страницу, если человек говорит да, то его перекидывает на указанный мной урл.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Надо защитить сайт от ботов, примитив типа капчи, ип и кукам не интересует. Задача идентифицировать компьютер даже если он сменил ip и почистил куки. Интересует системы где применяются новые технологии, типа кавнас. Очень интересуют ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Надо написать скрипт: Когда человек хочет закрыть страницу, ему выскакивает окошко с надписью "Вы точно хотите уйти со страницы?". Если нажимает да, то его должно перекинуть на другую страницу. Если нет, то остается на сайте. Вот ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад