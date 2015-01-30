ultrabait

Сергей Волков ultrabait

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
18
безопасных платежей

  • Обработать CSV файл (ексель)

    $10

    Здравствуйте.  Нужна утилитка под windows. Имеется файл статистики в формате CSV, надо его обработать. Задача найти дубли строк и суммировать статистику по кликам. Отчет должны видеть в виде: урл:количество кликов

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт распределения трафика (посетителей)

    $150

    Здравствуйте. Необходимо написать такой скрипт. Я лью трафик на такой ссылке http://домен.ru/me/{keyword}&amp;http://ya.ru. Где {keyword}  это любая фраза на русском или англиском, например хорошая погода. А http://ya.ru или любая другая ссылка если трафик мне не подходит. В ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт редиректа в зависимости от IP

    $20

    Здравствуйте. Есть база IP вида: 185.26.180.0/22 83.188.128.0/19 83.188.0.0/17 83.181.192.0/18 83.180.64.0/18 83.179.128.0/17 83.179.64.0/18 83.178.200.0/22 77.216.0.0/15 83.178.204.0/24 Надо написать скрипт JS редиректа который будет срабатывать только если переход сделан с заданаго IP, если юзер с другого IP должен открываться пустой JS файл, ну или не срабатывать редипект. На ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редирект по клику по любой ссылке на сайте

    $10

    Здравствуйте. Надо сделать редирект по клику по любой гиперссылке на сайте (ссылки могу окружить нужными тегами), т.е. у меня на сайте есть ссылка например на yandex.ru но при первом клике по это ссылке должен открыться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать скрипт редиректа

    $100

    Здравствуйте. Надо написать скрипт для редиректа на сайте. Работать должно так: я размещаю на сайте JS скрипт, который оброщается к какому то удаленному домену. Там я задаю список IP для которых должен срабатывать редирект, для ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивный дизайн

    $20

    Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать модальное окно

    Здравствуйте, нужно сделать модальное окно http://fancyapps.com/fancybox/ скрипты тут есть и примеры (ну или другой использовать). Что бы ссылка открывалась во всплывающем окне, работала прокрутка и был универсальный размер окна (самое главное что бы с смартфонов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер выдачи google или яндекс

    Хочу сделать как бы поисковую систему на своем домене. Результаты поиска должны браться с гугла или яндекса, можно с использованием API. Результаты поиска должны кешироваться у меня на сайте, т.е. при повторном поиске по такому ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер выдачи google или яндекс, можно через API.

    $100

    Здравствуйте. Хочу сделать как бы поисковую систему на своем домене. Результаты поиска должны браться с гугла или яндекса, можно с использованием API. Результаты поиска должны кешироваться у меня на сайте, т.е. при повторном поиске по ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расширение для google chrome

    $50

    Здравствуйте, нужен человек с опытом разработки расширений для google chrome. Заказы будут разные. В данный момент нужно разработать расширение которое будет показывать сколько страниц проиндексировано на сайте гуглом: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&amp;q=site:www.zoopicture.ru в нашем примере это: 6 410.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработать файл с IP адресами

    $50

    [b]ЦЕНА не окончательна, если мыло назначайте свою цену![/b] Здравствуйте. Надо сделать фильтр для IP, что бы реклама отображалась только на определенных адресах, на всех остальных нет. Вот что написано в правилах: /////////////////////////////////////////////////////// Укажите IP-адреса, для которых необходимо ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение android которое само будет регистрироваться

    Надо написать приложение для андройд которое будет само регистрировать почтовый ящик на gmail.com, работать должно так, файл запускаю и приложение само генерирует логин, имя, пароль и регистрируется. Логин, пароль сохраняется в отчет.

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой стрипт для обработки трафика

    Здравствуйте.  Необходимо написать скрипт для обработки трафика. 1)    В link.txt файле будут ссылки вида: Название целевой страницы@URL Примеры… Название страницы@URL Классический салат "Цезарь" с одноименным соусом@http://www.domen.ru/retsepty/62176-klassicheskiy-salat-tsezar-s-odnoimennym-sousom Торт "Наполеон нежный"@http://www.domen.ru/retsepty/70322-tort-napoleon-nezhnyy Назад в ссср: Макароны по-флотски@http://www.domen.ru/retsepty/49038-nazad-v-sssr-makarony-po-flotski Свекольные котлеты@http://www.domen.ru/retsepty/30674-svekolnye-kotlety Быстрое жаркое из курицы с овощами@http://www.domen.ru/retsepty/44966-bystroe-zharkoe-iz-kuritsy-s-ovoschami Торт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение под андройд

    Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.

    Мобильные приложения16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт вывода диалогового окна

    $5

    Здравствуйте. Надо написать просто скрипт вывода диалогового окна на странице. При закрытии страниц должно писать: вы действительно хотите покинуть страницу, если человек говорит да, то его перекидывает на указанный мной урл.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Антифрод систему (Фингерпринтинг браузера)

    Здравствуйте. Надо защитить сайт от ботов, примитив типа капчи, ип и кукам не интересует. Задача идентифицировать компьютер даже если он сменил ip и почистил куки. Интересует системы где применяются новые технологии, типа кавнас. Очень интересуют ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт попап

    Здравствуйте. Надо написать скрипт: Когда человек хочет закрыть страницу, ему выскакивает окошко с надписью "Вы точно хотите уйти со страницы?". Если нажимает да, то его должно перекинуть на другую страницу. Если нет, то остается на сайте. Вот ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Простой парсер liveinternet.ru
+
Все отлично, все работает! :)
Ответный отзыв
graberzz
Аяз 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Редирект по клику по любой ссылке на сайте
Коммуникабельный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую.
Скрипт получил, все хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Сделать модальное окно
Очень хороший заказчик. Было приятно сотрудничать. Все коротко, ясно и по делу. Хорошее описание задачи, связь и своевременная оплата. Рекомендую!
Отличная работа, не думал что вообще такое возможно!!! Очень рад что обратился, человек все сделал без предоплаты и всрок.
Ответный отзыв
10rublej
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать функцию php
Быстро принял моё видение по решению своей задачи, оплата поступила сразу, подстроился под мои требования по выбору желаемой мне валюты.
Все очень понравилось. Очень умный и терпеливый человек! Умеет читать мысли :)
Ответный отзыв
bloginalex
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать копию дизайна
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Постановка задачи понятна с первого раза, все возникшие проблемы решались легко, оплата моментальная. Буду рад сотрудничеству в будущем!
Очень терпеливый и опытный дизайнер. Сделал мне все очень красиво. Даже каждая маленькая точка находится на своем месте! Очень рад сотрудничеству!
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