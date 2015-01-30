Здравствуйте. Надо написать скрипт: Когда человек хочет закрыть страницу, ему выскакивает окошко с надписью "Вы точно хотите уйти со страницы?". Если нажимает да, то его должно перекинуть на другую страницу. Если нет, то остается на сайте. Вот ...