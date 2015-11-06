Простейший скрипт (создание папок)

Здравствуйте. Надо написать скрипт. У меня есть файл, который будет лежать в корне сайта. Я буду посылать трафик на сайт каждый раз используя случайную папку, например мой_сайт.ру/случайная_папка/файл.rar скрипт должен создовать на ftp такую случаную папку, ложить в нее файл, после чего юзер может скачать файл в течении одной минуты, после чего папка и файл должны удалится и при повторном обращении к этой же папке должна отдаваться 404.

Должно работать как с папками так с с субдоменами. Т.е. у мена на хостинге настроено, что папка может работать как субдомен. Т.е. случайная_папка/сайт.ру/файл.rar т.е. скрипт сохроняет имена папок и повторно папку с таким же именем создать нельзя.