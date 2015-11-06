Простейший скрипт (создание папок)

$15
Веб-программированиеЗавершен5 заявок173 просмотра
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Здравствуйте. Надо написать скрипт. У меня есть файл, который будет лежать в корне сайта. Я буду посылать трафик на сайт каждый раз используя случайную папку, например мой_сайт.ру/случайная_папка/файл.rar скрипт должен создовать на ftp такую случаную папку, ложить в нее файл, после чего юзер может скачать файл в течении одной минуты, после чего папка и файл должны удалится и при повторном обращении к этой же папке должна отдаваться 404.

Должно работать как с папками так с с субдоменами. Т.е. у мена на хостинге настроено, что папка может работать как субдомен. Т.е. случайная_папка/сайт.ру/файл.rar т.е. скрипт сохроняет имена папок и повторно папку с таким же именем создать нельзя.

8 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Wcodr
Олег 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Человек отлично справился с заданием, а очень рад получившимся скриптам. Все работает как надо!
Честно говоря сотрудничать с Сергеем тяжело. В голове какой-то сумбур, постановка задачи страдает. Что и говорить, "простейший скрипт" занял часа 4-ре, из которых 3.5 - переписка по задаче / её корректировкам и 30 минут реализация. Оплата была произведена, хоть и не мгновенно.
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