Настройка google analytics (убрать повторные транзакции)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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На данный момент в аналитике данные не соотвествуют продажам. Главная причина этого - двойные транзакции (http://www.lunametrics.com/blog/2014/07/07/duplicate-transactions/). Необходимо решить эту проблему одним из способов.

Оставляйте цены за серверное решение и за 2е, предложеное на клиенте.

8 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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