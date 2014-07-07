Настройка google analytics (убрать повторные транзакции)

На данный момент в аналитике данные не соотвествуют продажам. Главная причина этого - двойные транзакции (http://www.lunametrics.com/blog/2014/07/07/duplicate-transactions/). Необходимо решить эту проблему одним из способов.

Оставляйте цены за серверное решение и за 2е, предложеное на клиенте.