Нужен модуль для Drupal 7

Нужен модуль аналог Better Anchor Links для Wordpress – для Drupal 7.Примерно с теми же функциями – расставлять якоря, делая ихиз h1,h2,h3 и т.д. на выбор, и выводя их в начале страницы, создав передними слово Содержание (желательна возможность выбора этого слова). В общем,

требования от модуля не больше, чем это есть в Better Anchor Links.Будет ли это отдельно созданный модуль или адаптированный,озвученный выше – не особо важно.С предложениями, которые выше озвученной цены ипросьба посмотреть резюме, не надо писать.