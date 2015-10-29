Нужен модуль для Drupal 7

Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и ...
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Нужен модуль аналог Better Anchor Links для Wordpress – для Drupal 7.Примерно с теми же функциями – расставлять якоря, делая ихиз h1,h2,h3 и т.д. на выбор, и выводя их в начале страницы, создав передними слово Содержание (желательна возможность выбора этого слова). В общем,
требования от модуля не больше, чем это есть в Better Anchor Links.Будет ли это отдельно созданный модуль или адаптированный,озвученный выше – не особо важно.С предложениями, которые выше озвученной цены ипросьба посмотреть резюме, не надо писать.
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