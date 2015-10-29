Подключение сайта к системе API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Добрый день. Требуется подключить сайт к системе API. имеется сайт по продаже билетов, требуется подключить его к бирже билетов через API.

требуется понять возможно ли подключить именно этот сайт и если возможно то сколько будет стоить реализация данного проекта.

подробности по email или по агенту.

адрес сайта: http://bilettrade.ru

Спасибо.

8 лет назад
mikola252
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад