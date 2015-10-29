Настройка триггерных цепочек писем в sendsay.ru

Добрый день коллеги!

Есть расписанные цепочки писем.

Есть текста и графика под них написанные.

Есть купленный шаблон - http://goo.gl/xc0Qho

Есть блок-схема с правилами для работы тригuеров (1-2 разветвления в цепочке)

Что нужно:

Собрать на представленном конструкторе все письма из текста+графика + шаблон.

Создать все цепочки и настроить триггеры

Настроить на сайте формы подписки чтобы почты попадали в разные цепочки

Сервис: sendsay.ru

Цепочки писем небольшие - 5 штук от 5 до 10 писем с 1-2 разветвлениями.