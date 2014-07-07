Необходим модуль бронирование жилья для Drupal 7

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки256 просмотров
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Необходимо интегрировать в готовый проект на Drupal функцию краткосрочной аренды объектов. Я понимаю, что в принципе можно собрать этот функционал из имеющихся модулей типа availability calendar+ Rules + Webform и допилом под конкретные требования. Я приветствую данный подход и даже больше склоняюсь к нему, нежели к самописному (хотя и не исключаю такой вариант).

Дано: Сайт на drupal 7 c готовым дизайномТип материала (Объект) с уникальной ценой для каждого (модуль rooms на этом этапе вроде как сразу сливается, так как работает с шаблонными ценами)

Необходимо: В типе материала добавить календарь доступности объекта

Добавить форму забронировать объект

поля:

  • дата заезда
  • дата отъезда
  • цена
  • колл-во человек
  • забронировать

Принцип работы:

На странице редактирования ноды можно добавлять записи когда данный объект занят не через сайт.

На странице редактирования ноды завести поля: 

  • вместимость человек
  • цена
В самой ноде пользователь видит форму 
  • дата заезда
  • дата отъезда
  • цена
  • колл-во человек
  • забронировать
Поле выбора периода проживания просим пользователя заполнить форму 
  • фио
  • телефон
  • e-mail
  • комментарии
вторым шагом выставляем счёт на paypal например 20% отвес стоимости заказа. (процент от стоимости всегда будет фиксированный)

после успешного платежа генерируем пользователю уникальный номер брони и отправляем письмо админу сайта с названием забронированного объекта, и данными из форм (дата заезда / выезда, колл-во человек и все данные из формы с персональными данными) + в календаре занятости ставим соответсвующие дни недоступными.

Drupal
8 лет назад
lacrim
34 годаИспания
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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