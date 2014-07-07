Необходим модуль бронирование жилья для Drupal 7

Необходимо интегрировать в готовый проект на Drupal функцию краткосрочной аренды объектов. Я понимаю, что в принципе можно собрать этот функционал из имеющихся модулей типа availability calendar+ Rules + Webform и допилом под конкретные требования. Я приветствую данный подход и даже больше склоняюсь к нему, нежели к самописному (хотя и не исключаю такой вариант).

Дано: Сайт на drupal 7 c готовым дизайномТип материала (Объект) с уникальной ценой для каждого (модуль rooms на этом этапе вроде как сразу сливается, так как работает с шаблонными ценами)

Необходимо: В типе материала добавить календарь доступности объекта

Добавить форму забронировать объект

поля:

дата заезда

дата отъезда

цена

колл-во человек

забронировать

Принцип работы:

На странице редактирования ноды можно добавлять записи когда данный объект занят не через сайт.

На странице редактирования ноды завести поля:

вместимость человек

цена

дата заезда

дата отъезда

цена

колл-во человек

забронировать

фио

телефон

e-mail

комментарии

В самой ноде пользователь видит формуПоле выбора периода проживания просим пользователя заполнить формувторым шагом выставляем счёт на paypal например 20% отвес стоимости заказа. (процент от стоимости всегда будет фиксированный)

после успешного платежа генерируем пользователю уникальный номер брони и отправляем письмо админу сайта с названием забронированного объекта, и данными из форм (дата заезда / выезда, колл-во человек и все данные из формы с персональными данными) + в календаре занятости ставим соответсвующие дни недоступными.