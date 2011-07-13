den_nsk_win

4 дня кормил завтраками, мол ничего сложного все сделаю в срок, но никаких резултатов не было.. то отдыхает, то уехал, то не успел приехать... и под занавесь, просто пропал. Срок выполнения ТЗ прошел, но заказанной программы я так и не увидел. В ICQ не отвечает, на сайте тоже, хотя в личку я писал и видно что на сайт он заходит. В общем очень не серьезный исполнитель, красиво обещает, но абсолютно ничего не делает! Потерял только зря время. Связываться с данным человеком не советую, так как просто потеряете время и не получите результата, а если сделаете предоплату, то еще и деньги потеряете.