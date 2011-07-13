den_nsk_win

За весьма умеренную плату окажу услуги:
- программирование 1С, Delphi, VB (также написание парсеров, и прочего-прочего);
- администрирование серверов (от win до *nix);
- наполнение ваших интернет-магазинов контентом;
- мелкие работы на php (настройка скриптов на сайте, очень небольшая их доработка);
- готов решать нетривиальные задачи.
опыт работы в ИТ более 8 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
DelphiSQLite
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличное и грамотное ТЗ, по которому даже не возникало вопросов. Вежливое общение и моментальная оплата!
$50
0 баллов
13 лет назад
PHP
4 дня кормил завтраками, мол ничего сложного все сделаю в срок, но никаких резултатов не было.. то отдыхает, то уехал, то не успел приехать... и под занавесь, просто пропал. Срок выполнения ТЗ прошел, но заказанной программы я так и не увидел. В ICQ не отвечает, на сайте тоже, хотя в личку я писал и видно что на сайт он заходит. В общем очень не серьезный исполнитель, красиво обещает, но абсолютно ничего не делает! Потерял только зря время. Связываться с данным человеком не советую, так как просто потеряете время и не получите результата, а если сделаете предоплату, то еще и деньги потеряете.
$47
10 баллов
13 лет назад
Программа продана, ведется дальнейшая поддержка и доработка
$50
0 баллов
14 лет назад
Получай, фашист, гранату!!! За постоянное вранье и сорванные сроки. Результат от сотрудничества - нулевой. Ничего данный исполнитель не сделал вообще.