den_nsk_win

Мочалов den_nsk_win

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

За весьма умеренную плату окажу услуги:

- программирование 1С, Delphi, VB (также написание парсеров, и прочего-прочего);

- администрирование серверов (от win до *nix);

- наполнение ваших интернет-магазинов контентом;

- мелкие работы на php (настройка скриптов на сайте, очень небольшая их доработка);

- готов решать нетривиальные задачи.

опыт работы в ИТ более 8 лет.

Отзывы заказчиков

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Мини-программка
DelphiSQLite
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Отличное и грамотное ТЗ, по которому даже не возникало вопросов. Вежливое общение и моментальная оплата!
Ответный отзыв
Alex_Sn
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
0 баллов
13 лет назад
Парсер цен, сравнение и выдача результов
PHP
4 дня кормил завтраками, мол ничего сложного все сделаю в срок, но никаких резултатов не было.. то отдыхает, то уехал, то не успел приехать... и под занавесь, просто пропал. Срок выполнения ТЗ прошел, но заказанной программы я так и не увидел. В ICQ не отвечает, на сайте тоже, хотя в личку я писал и видно что на сайт он заходит. В общем очень не серьезный исполнитель, красиво обещает, но абсолютно ничего не делает! Потерял только зря время. Связываться с данным человеком не советую, так как просто потеряете время и не получите результата, а если сделаете предоплату, то еще и деньги потеряете.
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$47
10 баллов
13 лет назад
Требуется парсер
Программа продана, ведется дальнейшая поддержка и доработка
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Программа для автоматизации размещения объявлений
Получай, фашист, гранату!!! За постоянное вранье и сорванные сроки. Результат от сотрудничества - нулевой. Ничего данный исполнитель не сделал вообще.