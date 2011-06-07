Программа для автоматизации размещения объявлений

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок491 просмотр
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Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа:

www.avito.ru

www.irr.ru

www.olx.ru

www.slando.ru

Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно автоматически появляется в соответствующей рубрике для выбранных городов присутствия интернет-сайта, например, в Москве, Питере, Казани, Самаре, Уфе и т.д.

Здесь важно будет обойти стандартные ограничения в виде лимита размещенных объявлений, приходящихся на 1 аккаунт пользователя.

12 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
mr_walker
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Человек взялся за проект. Обещал все сделать в течение пары дней. Однако он просто пропал и перестал отвечать на мои сообщения. Даже не сказал ничего и не предупредил. В результате я получил только срыв сроков. Обидно, что доверился и прождал.
den_nsk_win
Мочалов 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Получай, фашист, гранату!!! За постоянное вранье и сорванные сроки. Результат от сотрудничества - нулевой. Ничего данный исполнитель не сделал вообще.
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