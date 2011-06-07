Программа для автоматизации размещения объявлений

Имеются 2 Веб камеры подключенные в USB необходимо получить 9 массивов: var R1,G1,B1 : Array [X,Y] Of Byte R2,G2,B2 : Array [X,Y] Of Byte R3,G3,B3 : Array [X,Y] Of Byte массивы R1,G1,B1 возвращают соответствено, красный, ...
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Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа:
Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно автоматически появляется в соответствующей рубрике для выбранных городов присутствия интернет-сайта, например, в Москве, Питере, Казани, Самаре, Уфе и т.д.
Здесь важно будет обойти стандартные ограничения в виде лимита размещенных объявлений, приходящихся на 1 аккаунт пользователя.
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