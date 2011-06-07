Программа для автоматизации размещения объявлений

Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа:

www.avito.ru

www.irr.ru

www.olx.ru

www.slando.ru

Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно автоматически появляется в соответствующей рубрике для выбранных городов присутствия интернет-сайта, например, в Москве, Питере, Казани, Самаре, Уфе и т.д.

Здесь важно будет обойти стандартные ограничения в виде лимита размещенных объявлений, приходящихся на 1 аккаунт пользователя.