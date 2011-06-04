Программа на Visual Basic.net

$11
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Написать программу для вращения и перемещения обьёмной буквы P по 3 осям x,y,z на Visual Basic.net,без WPF,только с помощью матриц вращения и перемещения

13 лет назад
freerun888
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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