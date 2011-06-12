Транстлятор на языке VB

Согласно Описанию разработать программу с гибкими настройками для работы с таблицами SQL и xls. Скорость обработки до 1мин на входную таблицу со 100тыс записей
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Написать небольшую программу считывающих 3 исходных текстовых файла и записывающую информацию в конечный файл формата *.x (DirectX, тоже текстовый файл). Сроки 2-4 дня, стоимость и форма оплаты обговаривается в icq 312489139.
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