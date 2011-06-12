Транстлятор на языке VB

Прикладное ПОЗавершен1 заявка133 просмотра
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Написать небольшую программу считывающих 3 исходных текстовых файла и записывающую информацию в конечный файл формата *.x (DirectX, тоже текстовый файл). Сроки 2-4 дня, стоимость и форма оплаты обговаривается в icq 312489139.

13 лет назад
Sho0ro0p
Никита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
makesoft19
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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