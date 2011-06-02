Алгоритм и программа распознавания дорожных знаков

$250
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки210 просмотров
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Здравствуйте,

На С/С++/С# с использованием библиотеки OpenCV необходимо разработать алгоритм и программу распознавания указательных дорожных знаков (Украина) в условиях геометрических преобразований.

Данная программа планируется быть частью диплома бакалавра, так что ничего выдающегося не нужно, хватит простого интерфейса.

Так как защита уже 10-го июня, программа нужна очень срочно, конечный срок исполнения - 06.06.2011. Оплата за срочность - обсуждаема :)

Если у кого-нибудь уже есть наработки в этой области, также предлагайте, пожалуйста.

Буду очень рада, если кто-то возьмется за этот маленький проект, т.к. ситуация сложная.

Спасибо большое!

13 лет назад
kateiakovleva
Екатерина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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