Разработка БД

Тема: Разработка системы Институт - декан. Задание - Создать программу для институтов( см. сайты институтов в инете). Цель- 1. учебный план 2. журнал успеваемости. сделать программу .Язык Visual Studio
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать базу данных.
Клиент-серверная архитектура.
Необходимо выбрать оптимальную реализацию и реализовать.
Предпочтительным будет связь по телефону или скайп.
В портфолио должны быть работы связанные с БД.
Оставляйте e-mail, вышлю ТЗ, обсудим бюджет.
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