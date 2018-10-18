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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Быстро, качественно и раньше сроков.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, оплата без задержек. Рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель, все четко.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло без проблем, на все поставленные вопросы отвечает быстро. Оплату не заставил ждать!
$8
10 баллов
7 лет назад
Все быстро и качественно
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, на все вопросы отвечает быстро! Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, всё сделал в срок и качественно. Я доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все на уровне, сотрудничеством доволен!
$10
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Работу сделал быстро и качественно!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничать советую