lutikman

Леонид lutikman

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

aegis-sec
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Требуется база данных всех городов и стран мира
Отличная работа. Быстро, качественно и раньше сроков.
Сотрудничеством доволен, оплата без задержек. Рекомендую
Ответный отзыв
mark-klimov
Марк 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Объеденить через разделители 5к+ значений
Хороший исполнитель, все четко.
Сотрудничество прошло без проблем, на все поставленные вопросы отвечает быстро. Оплату не заставил ждать!
Ответный отзыв
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Наполнение Excel файла товарами, 50 товаров
Все быстро и качественно
Задача поставлена четко, на все вопросы отвечает быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Скопировать контент с сайта донора (картинки+текст)
Отличный исполнитель, всё сделал в срок и качественно. Я доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Все на уровне, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
seryy
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Экспорт e-mail адресов пользователей сайта
WordPress
Работу сделал быстро и качественно!!! Рекомендую!
Сотрудничать советую
Ответный отзыв
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