Требуется база данных всех городов и стран мира

Базы данныхЗавершен5 заявок224 просмотра
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Добрый день! 

Требуется создать (а может и просто есть у кого) базу с названиями городов и стран на английском языке (стран требуется не менее 150). 

Объем не менее 300 тысяч городов. Правильное форматирование страны, например Russia, а не RU.  Формат базы любой, но желательно CSV 

Срок и бюджет ваш.

5 лет назад
aegis-sec
Сергей 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lutikman
Леонид 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа. Быстро, качественно и раньше сроков.
Сотрудничеством доволен, оплата без задержек. Рекомендую
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