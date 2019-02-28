Требуется база данных всех городов и стран мира

Добрый день!

Требуется создать (а может и просто есть у кого) базу с названиями городов и стран на английском языке (стран требуется не менее 150).

Объем не менее 300 тысяч городов. Правильное форматирование страны, например Russia, а не RU. Формат базы любой, но желательно CSV

Срок и бюджет ваш.