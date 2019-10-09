Модернизация программы учета продаж на базе Microsoft Access.

Требуется специалист по работе в Microsoft Access с целью модернизации существующей программы. В настоящее время программа рассчитывает по заданному алгоритму результат продаж нескольким независимым друг от друга группам

покупателей. Существует необходимость обеспечить возможность создания новых групп покупателей, не зависимых от имеющихся. Изменение алгоритмов расчёта продаж не требуется. С целью возможного в будущем внесения изменений в программу, а также для возможности оперативного взаимодействия желательносотрудничество со специалистом из Московского региона.