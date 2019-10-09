Модернизация программы учета продаж на базе Microsoft Access.

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Требуется специалист по работе в Microsoft Access с целью модернизации существующей программы. В настоящее время программа рассчитывает по заданному алгоритму результат продаж нескольким независимым друг от друга группам

покупателей. Существует необходимость обеспечить возможность создания новых групп покупателей, не зависимых от имеющихся. Изменение алгоритмов расчёта продаж не требуется. С целью возможного в будущем внесения изменений в программу, а также для возможности оперативного взаимодействия желательносотрудничество со специалистом из Московского региона.

5 лет назад
Alex258258
65 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Silur31
62 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$78
7 дней
WMZ
Работа выполнена качественно и в срок. Были встречные полезные предложения. Однозначно рекомендую!!
По постановке задачи и коммуникации были небольшие проблемы, которые решались в рабочем порядке. Все предложения были в пределах текущей задачи. Положительное впечатление о сотрудничестве.
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