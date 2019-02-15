Репетитор по MySQL

Базы данныхЗакрыт4 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу для себя выучить MySQL. Ищу человека, который может внятно и простым языком разложить все по полочкам. 

MySQL
5 лет назад
guest_15505178497526
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужна программа БД

    Нужна База данных для хранения с фильтрами для сортировки. Программ будет наполнятся информцией оорганизациях людях и т.д. Эта программа должна работаьь на компьютере, управление одним пользователем. ТЗ нету, есть набросок визуального вида программы. Оплату смогу произвести после ...

    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Базы данных

    Нужна mysql база c картинками по телефонам, планшетам, ноутбукам, телевизорам, электронным книгам и т.п. для автогенерации страниц сайта как тут [url=https://remobi.ru/remont-telefonov/fly/fly-cirrus-4-fs507/zamena-i-remont-korpusa]https://remobi.ru/[/url]. Раньше была в продаже на сайте download-db.net, но теперь он лежит (

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать БД MySQL

    Стали слишком долго выполняться запросы.Сервер 12 ядер. Кол-во запросов единовременно около 12, данных не слишком много..порядка 50мб.И тем не менее mysql грузит все ядра по самые помидоры.

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Построить базу данных в Microsoft Access

    Есть таблица Excel для подсчета финансовых показателей предприятия.  Нужно на основании этой таблице развернуть базу Access, для внесения Доходов, Расходов, и подсчета финансовых показателей. Более подробно в т.з. и таблице.

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макросы

    Здравствуйте. Нужно автоматизировать с процесс создания сметы. Все данные в формате Excel Несколько таблиц с данными (прайс-листы)+Таблицы с количеством деталей из ACAD+вычислительные действия+форматирование =Смета/Коммерческое предложение.

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна консультация по проектированию базы данных

    Прочитать проблемы можете здесь:[url=https://docs.google.com/document/d/1Z6PET-VrbxQnLNHPSe3F8y6OGXgfZzEbtqmaYOINUDY/edit] Проблема [/url] Если кто-то компетентен в таких вопросах, то оставляйте свои заявки и указывайте теоеграм для связи. Свяжемся и более детально расскажем о проблеме. Договоримся об оплате.

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад