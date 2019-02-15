Отредактировать код VBA в Exel (защита + работа с группировкой)

Здравствуйте!

Необходимо отредактировать существующий код VBA (макрос) в таблице эксель, чтобы была возможность устанавливать любой пароль (сейчас только при пароле 123), код защищает лист, даёт возможность работать с группировкой.

Т.е. нужно либо существующий код отредактировать или написать новый позволяющий: