Java, PHP, JS, работа с БД (Postgre)

Базы данныхЗакрыт1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект альтернативного скоринга МСБ по статистике сайта (интернет-магазины)  

Задача: получить репрезентативную модель скоринга малого и среднего бизнеса на основе альтернативных данных (счетчиков Яндекс.Метрика и Google Аналитика) для:  

Более быстрого скоринга (в пределах 5 минут)  

Вынесения предодобренного лимита заемщика  

Отслеживания статистических данных заемщика после выдачи займа  

Расчет оптимального срока займа и суммы займа  

Объяснение оптимальной суммы и срока займа для заемщика  

За основу скоринга берутся метрики API GA и Яндекс Метрики  

Основные:  

ga:daysSinceLastSession,  

ga:sessionCount,  

ga:userBucket,  цены и товары  

ga:visitors,  

ga:percentNewSessions,  

ga:1dayUsers,  

ga:7dayUsers,  

ga:14dayUsers,  

ga:28dayUsers,  

ga:sessionDurationBucket,  

ga:adGroup,  

тип трафика,  

тип соц.сети,  

ga:adQueryWordCount,  

ga:browser,  

ga:operatingSystem,  

ga:region,  

ga:language,  

ga:pageDepth  

Примерная архитектура:  

Описание бизнес-процесса:  

Владелец интернет-магазина заходит на Лендинг  

Предоставляет API ключ к Яндекс-Метрике или Google Analytics  

Идет запрос к API Яндекс-Метрики или Google Analytics от Backend 1  

Передача данных в Backend 2 c SQL правилами оценки параметров  

Возврат переменной предодобренного лимита из Backend 2 на Лендинг  

Проект:  

Необходимо доделать:  

1.Не доделана интеграция с Яндекс Метрикой  

2.Статистика по пользователям (контактые данные пользователя + статистика сайта (все переменные GA+Яндекс метрики) должны выгружаться в одну таблицу (сейчас две таблицы, выгружаются через телеграм бота) Сейчас выгружаются двк таблицы и они не связаны (то есть нельзя сопоставить контакт со статистикой сайта  

3.Добавить дату и время поступления контактов  

4.Добавить в базу поля ИНН и сайт клиента (первый шаг пользователя)  

5.Настроить версионность на github или аналоге  

Подробное ТЗ отправим после отклика

PHP
5 лет назад
evdokimovviktor
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать БД по играм и создать БД зарегистрированых клиентам

    Здравствуйте!  Необходимо доработать интерфейс уже имеющейся базы расписания игр по футболу и создать новую базу для игроков, которые регистрируются.   Сайт написан на MODX.  Опыт установки Яндекс Кассы будет плюсом!  Укажите, пожалуйста, стоимость часа работ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отредактировать код VBA в Exel (защита + работа с группировкой)

    [b]Здравствуйте![/b]  Необходимо отредактировать существующий код VBA (макрос) в таблице эксель, чтобы была возможность устанавливать любой пароль (сейчас только при пароле 123), код защищает лист, даёт возможность работать с группировкой. Т.е. нужно либо существующий код отредактировать или написать ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Репетитор по MySQL

    Хочу для себя выучить MySQL. Ищу человека, который может внятно и простым языком разложить все по полочкам.

    MySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна программа БД

    Нужна База данных для хранения с фильтрами для сортировки. Программ будет наполнятся информцией оорганизациях людях и т.д. Эта программа должна работаьь на компьютере, управление одним пользователем. ТЗ нету, есть набросок визуального вида программы. Оплату смогу произвести после ...

    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Базы данных

    Нужна mysql база c картинками по телефонам, планшетам, ноутбукам, телевизорам, электронным книгам и т.п. для автогенерации страниц сайта как тут [url=https://remobi.ru/remont-telefonov/fly/fly-cirrus-4-fs507/zamena-i-remont-korpusa]https://remobi.ru/[/url]. Раньше была в продаже на сайте download-db.net, но теперь он лежит (

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать БД MySQL

    Стали слишком долго выполняться запросы.Сервер 12 ядер. Кол-во запросов единовременно около 12, данных не слишком много..порядка 50мб.И тем не менее mysql грузит все ядра по самые помидоры.

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Построить базу данных в Microsoft Access

    Есть таблица Excel для подсчета финансовых показателей предприятия.  Нужно на основании этой таблице развернуть базу Access, для внесения Доходов, Расходов, и подсчета финансовых показателей. Более подробно в т.з. и таблице.

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад