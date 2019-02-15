Java, PHP, JS, работа с БД (Postgre)

Проект альтернативного скоринга МСБ по статистике сайта (интернет-магазины)

Задача: получить репрезентативную модель скоринга малого и среднего бизнеса на основе альтернативных данных (счетчиков Яндекс.Метрика и Google Аналитика) для:

Более быстрого скоринга (в пределах 5 минут)

Вынесения предодобренного лимита заемщика

Отслеживания статистических данных заемщика после выдачи займа

Расчет оптимального срока займа и суммы займа

Объяснение оптимальной суммы и срока займа для заемщика

За основу скоринга берутся метрики API GA и Яндекс Метрики

Основные:

ga:daysSinceLastSession,

ga:sessionCount,

ga:userBucket, цены и товары

ga:visitors,

ga:percentNewSessions,

ga:1dayUsers,

ga:7dayUsers,

ga:14dayUsers,

ga:28dayUsers,

ga:sessionDurationBucket,

ga:adGroup,

тип трафика,

тип соц.сети,

ga:adQueryWordCount,

ga:browser,

ga:operatingSystem,

ga:region,

ga:language,

ga:pageDepth

Примерная архитектура:

Описание бизнес-процесса:

Владелец интернет-магазина заходит на Лендинг

Предоставляет API ключ к Яндекс-Метрике или Google Analytics

Идет запрос к API Яндекс-Метрики или Google Analytics от Backend 1

Передача данных в Backend 2 c SQL правилами оценки параметров

Возврат переменной предодобренного лимита из Backend 2 на Лендинг

Проект:

Необходимо доделать:

1.Не доделана интеграция с Яндекс Метрикой

2.Статистика по пользователям (контактые данные пользователя + статистика сайта (все переменные GA+Яндекс метрики) должны выгружаться в одну таблицу (сейчас две таблицы, выгружаются через телеграм бота) Сейчас выгружаются двк таблицы и они не связаны (то есть нельзя сопоставить контакт со статистикой сайта

3.Добавить дату и время поступления контактов

4.Добавить в базу поля ИНН и сайт клиента (первый шаг пользователя)

5.Настроить версионность на github или аналоге

Подробное ТЗ отправим после отклика