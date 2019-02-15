Java, PHP, JS, работа с БД (Postgre)

нужна команда для сип логина телефонии чтобы делать автонабор( вызов на номер) из файла номеров .xls или формата астериска
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект альтернативного скоринга МСБ по статистике сайта (интернет-магазины)
Задача: получить репрезентативную модель скоринга малого и среднего бизнеса на основе альтернативных данных (счетчиков Яндекс.Метрика и Google Аналитика) для:
Более быстрого скоринга (в пределах 5 минут)
Вынесения предодобренного лимита заемщика
Отслеживания статистических данных заемщика после выдачи займа
Расчет оптимального срока займа и суммы займа
Объяснение оптимальной суммы и срока займа для заемщика
За основу скоринга берутся метрики API GA и Яндекс Метрики
Основные:
ga:daysSinceLastSession,
ga:sessionCount,
ga:userBucket, цены и товары
ga:visitors,
ga:percentNewSessions,
ga:1dayUsers,
ga:7dayUsers,
ga:14dayUsers,
ga:28dayUsers,
ga:sessionDurationBucket,
ga:adGroup,
тип трафика,
тип соц.сети,
ga:adQueryWordCount,
ga:browser,
ga:operatingSystem,
ga:region,
ga:language,
ga:pageDepth
Примерная архитектура:
Описание бизнес-процесса:
Владелец интернет-магазина заходит на Лендинг
Предоставляет API ключ к Яндекс-Метрике или Google Analytics
Идет запрос к API Яндекс-Метрики или Google Analytics от Backend 1
Передача данных в Backend 2 c SQL правилами оценки параметров
Возврат переменной предодобренного лимита из Backend 2 на Лендинг
Проект:
Необходимо доделать:
1.Не доделана интеграция с Яндекс Метрикой
2.Статистика по пользователям (контактые данные пользователя + статистика сайта (все переменные GA+Яндекс метрики) должны выгружаться в одну таблицу (сейчас две таблицы, выгружаются через телеграм бота) Сейчас выгружаются двк таблицы и они не связаны (то есть нельзя сопоставить контакт со статистикой сайта
3.Добавить дату и время поступления контактов
4.Добавить в базу поля ИНН и сайт клиента (первый шаг пользователя)
5.Настроить версионность на github или аналоге
Подробное ТЗ отправим после отклика
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