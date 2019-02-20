База данных имущества, продаваемого на электронных площадках

Есть сверстанныи интерфеис 1. Необходима форма для создания записи в таблице 2. Возможность редактирования записеи 3. Привязка данных формы к справочникам перечислении 4. Интерфеисы редактирования справочников из п.3 5. Возможность фильтрации по таблице a. по полю Статус (перечисления + все) b. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать базу данных, которая будет содержать сведения о всех объектах (недвижимость, оборудование, права требования), продаваемых на специализированных электронных площадках. База должна обновляться на ежедневной основе, содержать информацию о выставлении на продажу новых объектов и ссылку на электронную площадку, где продается тот или иной объект.
- Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист по работе в Microsoft Access с целью модернизации существующей программы. В настоящее время программа рассчитывает по заданному алгоритму результат продаж нескольким независимым друг от друга группам покупателей. Существует необходимость обеспечить возможность создания новых групп ...Завершен4 года назад
ТЗ в файле.Завершен5 лет назад
- $80
Входящие данные для поиска 11-значных номеров: 1. первые 7 цифр задаются в ручную 2. последняя цифра находится по формуле 3. дата На выходе получаем файл exel содержащий необходимые 11-значные номера, подходящие по дате и более детальную информацию по каждому ...Завершен5 лет назад
всем привет, есть БД на mysql нужно из нее вытащить в "читабельном" формате заказыЗавершен5 лет назад
Создание ПО, веб приложения для работы с товарами с разнымуровнем доступа, а также экспортом (выгрузкой данных о товарах) в Excel google docs. С подобной таблицей Excel google docs. я уже работаю, но есть необходимость в создании более ...Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проект альтернативного скоринга МСБ по статистике сайта (интернет-магазины) Задача: получить репрезентативную модель скоринга малого и среднего бизнеса на основе альтернативных данных (счетчиков Яндекс.Метрика и Google Аналитика) для: Более быстрого скоринга (в пределах 5 минут) Вынесения предодобренного лимита заемщика Отслеживания ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужна команда для сип логина телефонии чтобы делать автонабор( вызов на номер) из файла номеров .xls или формата астерискаБазы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доработать интерфейс уже имеющейся базы расписания игр по футболу и создать новую базу для игроков, которые регистрируются. Сайт написан на MODX. Опыт установки Яндекс Кассы будет плюсом! Укажите, пожалуйста, стоимость часа работ.Завершен5 лет назад
[b]Здравствуйте![/b] Необходимо отредактировать существующий код VBA (макрос) в таблице эксель, чтобы была возможность устанавливать любой пароль (сейчас только при пароле 123), код защищает лист, даёт возможность работать с группировкой. Т.е. нужно либо существующий код отредактировать или написать ...Базы данных5 заявокЗакрыт5 лет назад