Sentosa

Влад Sentosa

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать эскиз тату рукава в стиле Якудза

    Требуется нарисовать эскиз тату рукава в стиле Якудза. Основным элементом является дракон, хвост которого заканчивается у кисти руки, а морда поднимается к плечу. Эскиз должен включать цветы сакуры и пионы, а также карпа кои в хвосте дракона. Применяемые цвета: красный, зеленый, синий и фиолетовый. Примеры будут предоставлены исполнителю.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внутренняя оптимизация сайта

    Нужна помощь с внутренней оптимизацией сайта для продвигаемых запросов. Его несколько раз переделывали, брали в раскрутку, но потом исполнители исчезали... В общем нужно исправить ошибки и привести его в порядок после "специалистов"

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен специалист по SЕО

    Нужен специалист по SЕО, который поможет в развитии и продвижении аккаунта в инстаграмм, предложит оптимальные варианты по цене и по идеям Целевая аудитория компании это клиенты, которые нуждаются в быстром открытии туристических виз для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо создать сайт

    Необходимо создать сайт на подобии http://apteka-farma.ru/ (сделать на WordPress или OpenCart) Дизайн и цветовое оформление должно немного отличаться. Так же, на сайт, необходимо добавить мини форум (вопросы, ответы и т.п.)  Наполнение сайта беру на себя, ...

    OpencartWordPress
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание сайта

    Приветствую всех. Необходимо создать сайт для бюро ритуальный услуг, за шаблон можно взять http://mfc-ritual.ru/, но для украинской аудитории, хостинг мой. Цену и сроки предлагайте.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходим комплекс работ по переносу сайтов и сделать новый.

    Есть пять готовых сайтов, размещенные на разном хостинге Что нужно сделать. Перенести 3 сайта работающих с других хостингов на один. Восстановить работу двух сайтов которые перестали работать. После, клонировать сайт ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется сделать дизайн "PRESS CARD" журналиста

    $50

    Карта размером с банковскую карточку. На лицевой части карты должен быть индивидуальный буквенный код и порядковый номер, разноцветный микротекст и сложный узор (гильош), размещено фото, фамилия и имя владельца на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    Нужен симпатичный логотип для туристического сайта http://adv-tour.info. Лого будет размещаться в левом верхнем углу сайта, так что с размером определитесь сами. Шрифт логотипа должен быть Arthur Gothic

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно изменить дизайн сайта

    $100

    Нужно изменить дизайн сайта www.four-seasons.in.ua. Сама "начинка" сайта остается такой же. Новое название сайта будет "Europe Travel", поэтому за новую основу и шапку, в основном, должна быть взята Европа.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна небольшая программка для ведения учета

    Нужна небольшая программка для ведения учета клиентской базы. Должны присутствовать: инфа о партнере (название фирмы, адрес и контактный телефон) и его клиентах (должны быть ячейки с данными - ФИО клиента, Девичья фамилия, дата рождения, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен сайт для новостей

    Краткое описание проекта: Новостной сайт Движок на Ваше усмотрение. На сайте должны быть 10-12 главных разделов с подразделами. Содержание - текст и фото, раздел с видео, возможность добавления комментариев к информации. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sadstarry
Юлия 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать эскиз тату рукава в стиле Якудза
От работы только положительные эмоции. К работе относится с пониманием, всегда держит связь, все идеально. Большое спасибо! Рекомендую :)
Результат работы на высоком уровне: Качественно, В срок, Не дорого. Чувствуется что в разработке эскизов этот человек разбирается. Всё было сделано с настоящим творческим подходом и переживанием за конечный результат. Всегда на связи, приятная в общении, очень ответственный и творческий человек, не смотря на столь юный возраст). Только положительные рекомендации от выполнения заказа. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Заказчик с которым хочется работать и работать! Связь, оплата, понимание объема работ - всё на высшем уровне. Рекомендую как надежного заказчика. С ним вы точно сработаетесь)
Очень грамотный специалист, постоянно на связи. Привлекательные цены при максимальном качестве работы, внимателен к мелочам. По окончании делает отчет о проделанной работе. Всем рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
necessary-people
Денис 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужен специалист по SЕО
Адекватный заказчик, Т3 понятно, оплата в сроки. Работалось легко. Всем рекомендуем.
Работа выполнена в срок. Грамотный и ответственный специалист, постоянно на связи, быстрое выполнение рекомендаций и пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству
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doesnotexistt
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-1)
$130
10 баллов
7 лет назад
Необходимо создать сайт
OpencartWordPress
Отличный заказчик и приятный человек в общении! Рекомендую однозначно
Очень ответсвенный и исполнительный специалист. Выполнил заказ в максимально короткие сроки, с учетом всех пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству.
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mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Качественно перерисовать гильош
Адекватный заказчик, быстрая оплата, понимание возникших технических траблов, спокойный поиск компромиссного решения
Отличный и грамотный специалист в своем деле. Быстрое и качественное выполнение работы. Всегда был на связи, учел даже малозаметные нюансы в заказе. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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