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Нужна помощь с внутренней оптимизацией сайта для продвигаемых запросов. Его несколько раз переделывали, брали в раскрутку, но потом исполнители исчезали... В общем нужно исправить ошибки и привести его в порядок после "специалистов"Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Приветствую всех. Необходимо создать сайт для бюро ритуальный услуг, за шаблон можно взять http://mfc-ritual.ru/, но для украинской аудитории, хостинг мой. Цену и сроки предлагайте.Завершен8 лет назад
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Краткое описание проекта: Новостной сайт Движок на Ваше усмотрение. На сайте должны быть 10-12 главных разделов с подразделами. Содержание - текст и фото, раздел с видео, возможность добавления комментариев к информации. ...Завершен14 лет назад