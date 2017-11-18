Гильоширная сетка

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки252 просмотра

Требуется нарисовать гильоширную сетку похожую на предложенный образец

Размер 12х10 см с разрешением 600 пикс.

8 лет назад
Sentosa
Влад 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$17
1 день
Очень быстрый и грамотный подход к заказу. Предложил дополнительно свои варианты исполнения. Я доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Был рад сотрудничеству Потому что, задача поставлена четко, было приятно общаться и моментальная оплата Спасибо

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад