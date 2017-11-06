Придумать и нарисовать иллюстрации в стиле советской пропаганды

Задача придумать и нарисовать 3 иллюстрации в стиле советской пропаганды для рекламы ночной стоматологии.

В итоге должна получиться серия из трех картинок с соответствующими слоганами:

1) Ночь - лечению не помеха!

2) Иди к стоматологу после работы!

3) Мы всегда начеку!

ДЗЕН СТОМАТОЛОГИЯ. ОТКРЫТО ВСЕГДА

Далее, используя получившееся изображение, сверстать макеты: рекламные объявление А4, баннеры 3*6, листовки A5.

Тексты для макетов рекламных материалов дошлю исполнителю.

Сроки готовности (с момента назначения исполнителем) : 1 неделя - первый рисунок + макеты и так далее.

P.S. Не нужно предлагать исправить, дорисовать, добавить, что на уже существующих плакатах. Задача придумать сюжеты, соответсвующие слоганам, и нарисовать иллюстрации с юмором и ностальгией. Мы понимаем, что это не простая задача, поэтому готовы обсуждать стоимость работы с исполнителем, который с удовольствием и профессионализмом согласится помочь нам с воплощением этой идеи.