Задача: 1. Перерисовать приложенную картинку в векторную графику. 2. Новая векторная картинка должна быть более яркая и красивая. Если задать в поисковике доменная печ, циклон (другие названия элементов картинки), то можно найти пиктограммы как ...
Придумать и нарисовать иллюстрации в стиле советской пропаганды
Задача придумать и нарисовать 3 иллюстрации в стиле советской пропаганды для рекламы ночной стоматологии.
В итоге должна получиться серия из трех картинок с соответствующими слоганами:
1) Ночь - лечению не помеха!
2) Иди к стоматологу после работы!
3) Мы всегда начеку!
ДЗЕН СТОМАТОЛОГИЯ. ОТКРЫТО ВСЕГДА
Далее, используя получившееся изображение, сверстать макеты: рекламные объявление А4, баннеры 3*6, листовки A5.
Тексты для макетов рекламных материалов дошлю исполнителю.
Сроки готовности (с момента назначения исполнителем) : 1 неделя - первый рисунок + макеты и так далее.
P.S. Не нужно предлагать исправить, дорисовать, добавить, что на уже существующих плакатах. Задача придумать сюжеты, соответсвующие слоганам, и нарисовать иллюстрации с юмором и ностальгией. Мы понимаем, что это не простая задача, поэтому готовы обсуждать стоимость работы с исполнителем, который с удовольствием и профессионализмом согласится помочь нам с воплощением этой идеи.
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