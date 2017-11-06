Придумать и нарисовать иллюстрации в стиле советской пропаганды

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок275 просмотров

Задача придумать и нарисовать 3 иллюстрации в стиле советской пропаганды для рекламы ночной стоматологии. 

В итоге должна получиться серия из трех картинок с соответствующими слоганами: 

1) Ночь - лечению не помеха!

2) Иди к стоматологу после работы!

3) Мы всегда начеку! 

ДЗЕН СТОМАТОЛОГИЯ. ОТКРЫТО ВСЕГДА

Далее, используя получившееся изображение, сверстать макеты: рекламные объявление А4, баннеры 3*6, листовки A5.  

Тексты для макетов рекламных материалов дошлю исполнителю. 

Сроки готовности (с момента назначения исполнителем) : 1 неделя - первый рисунок + макеты и так далее.  

P.S. Не нужно предлагать исправить, дорисовать, добавить, что на уже существующих плакатах. Задача придумать сюжеты, соответсвующие слоганам, и нарисовать иллюстрации с юмором и ностальгией.  Мы понимаем, что это не простая задача, поэтому готовы обсуждать стоимость работы с исполнителем, который с удовольствием и профессионализмом согласится помочь нам с воплощением этой идеи. 

8 лет назад
VasilisaLo
Надежда 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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