VasilisaLo

Надежда Литвина VasilisaLo

 
35 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ищу, читаю, пишу, проверяю, радую!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Обложка для венчальной брошюры
Всем рекомендую! Отличное ТЗ заказчика и своевременная оплата!
Спасибо за оперативность! Рекомендую Артёма как профессионала и отзывчивого человека)
Ответный отзыв
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Тексты для сайта
Чрезвычайно позитивная девушка!!! Для такого Заказчика хочется работать бесплатно))))) Рекомендую откликаться на ее заявки, невзирая на любую погоду и состояние здоровья.
Самый лучший копирайтер! Слово копирайтера.
Ответный отзыв
Volkova86
Рената 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн страницы сайта
Приятно работать, оплата своевременная. Спасибо за сотрудничество!
Задание было выполнено. Пожелания учтены. Продолжение следует...
Ответный отзыв
Evsukova_Yulia
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Сделать фон белым на фотке.
Доброжелательная и отзывчивая девушка. Работать приятно, спасибо.
Юлия, молниеносно откликнусь и выполнила работу! Очень интересное портфолио с дизайнами сайтов и набор компетенций очень широк. Возьму вас на заметку!
Ответный отзыв
svetlaya_liniya
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Дизайн папки для документов и пакета для папки для документов.
Спасибо за сотрудничество! Приятно работать с людьми, которые знают чего хотят, понимают и готовы идти на эксперименты! Надежда креативный человек, дающий дельные советы и прислушивающийся к мнению дизайнера, что меня очень порадовало! Всем советую!
Светлане - спасибо! Было предоставлено много вариантов, из которых удалось выбрать по-настоящему презентативные макеты.
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