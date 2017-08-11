VasilisaLo

Помогите переделать лого (во вложении), так чтобы вписать его в этот дизайн http://webnus.biz/themes/extent-wp/home-agency-2/?menu_type=6 Логотип пришёл нам в руки после "обновления", заказчик его менять не хочет - и так типа сойдет. Надеюсь, что у вас будут идеи ...