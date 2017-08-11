VasilisaLo

Разрабатываем сайт с нуля на Битрикс. Требуется современный, хорошо продуманный дизайн. Техническое задание прикрепляю. В заявке прошу указать стоимость, сроки и порядок выполнения работы, а также удобный способ оплаты.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нам захотелось добавить новые и подкорректировать существующие страницы на нашем сайте https://www.dzendent.ru/ В заявке прошу указать стоимость разработки дизайн-макета 1 внутренней страницы. Планируется нарисовать 4-5 новых макетов. . . . Свет за вас!Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужна простая, стильная обложка A5 для книжечки с венчальной службой. Лицо и задник. По минимуму. СРОЧНО! В течение часа.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать 3 текста на тему отбеливания зубов по заданию. Качество поГлавреду не ниже 8, уникальность не ниже 95. Объём каждого: 3 - 3 500 СБП. В остальном - просто нужен хороший текст.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
Просто сделайте мальчика на белом фоне. Скину на Я. Деньги.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Подготовить текстовый контент на новый сайт фармацевтической компании. Разделы стандартные: о компании, история компании, клиентам, заказчикам и т.п. ..т.е. текста по сути немного. У меня есть структура с комментариями, прототипы дизайна и вся информация от ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $17
Составить текст коммерческого предложения на сайт (описание акции) "Имплантация зуба "под ключ". В лучших традициях Д. Огилви. Без рекламных штампов и лозунгов. Кратко, четко по пунктам, структурировано (планируем далее сверстать станицу на сайт). Аудитория 30+. ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача придумать и нарисовать 3 иллюстрации в стиле советской пропаганды для рекламы ночной стоматологии. В итоге должна получиться серия из трех картинок с соответствующими слоганами: 1) Ночь - лечению не помеха! 2) Иди к стоматологу после работы! 3) ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Сейчас страница выглядит так: Приложение 1. А нужно сделать так: Приложение 2. Нужен вдумчивый дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Вырезать сердечко из лого и сохранить в png с прозрачным фоном. Срочно! Отзовитесь люди добрые!Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Объем 3 500 - 5 000 символов. Будет предоставлено ТЗ (пример - во вложении). Нужно хотя бы немного разбираться в тематике. Присылайте ссылку на ваше портфолио и укажите цену за 1000 символов (без пробелов). Если задание ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать интригующие и запоминающиеся дизайн-макеты папки для документов и пакета для папки. Папка для документов формата A4. Дизайн, форма вырубки – наусмотрение дизайнера. Сами пробовали, напечатали образец – не понравился. Нужно[u]нестандартное решение[/u]. Плюс нужно использовать контакты, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Помогите переделать лого (во вложении), так чтобы вписать его в этот дизайн http://webnus.biz/themes/extent-wp/home-agency-2/?menu_type=6 Логотип пришёл нам в руки после "обновления", заказчик его менять не хочет - и так типа сойдет. Надеюсь, что у вас будут идеи ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $145
В связи с ростом мобильного трафика на сайт, встал ребром вопрос о создании адаптивной верстки сайта https://www.dzendent.ru. Конкретных требований к дизайну нет. Главное, чтобы все элементы корректно отражались, функционировали, текст был читабелен при любом разрешении экрана ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад