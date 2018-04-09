Обложка для венчальной брошюры

$5
Верстка полиграфииЗавершен3 заявки186 просмотров
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Нужна простая, стильная обложка A5 для книжечки с венчальной службой.  

Лицо и задник. По минимуму. 

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6 лет назад
VasilisaLo
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$17
1 день
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    6 лет назад