Обложка для венчальной брошюры

Здравствуйте. Нужно разработать дизайн каталога с мороженым на 16 стр
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Нужна простая, стильная обложка A5 для книжечки с венчальной службой.
Лицо и задник. По минимуму.
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