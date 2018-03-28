Заменить текст в презентации с русского на английский

Имеется презентация в формате PDF, 4 страницы,

в которой нужно заменить текст с русского на английский, тем же самым шрифтом,

оформив всё 1 к 1 с оригиналом (максимально близко).

Пример - 1 страница из 4х во вложении.

Остальные все примерно - то же.

Предлагаемая оплата 200 руб. (50 руб за стр),

сроки - 1-2 часа.

Перевод, разумеется, есть.